Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a salué le vendredi 21 octobre, à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le niveau de prise de conscience nationale des médias qui font face aux plans de diffusion des fake-news.

« La célébration de cette journée m’offre l’agréable opportunité de saluer le niveau de prise de conscience dont font preuve les médias qui font face, avec un haut sens de professionnalisme, aux plans de diffusion de fake-news et de propagande systémique, tendant à divertir sur les réalisations de notre pays et sur sa capacité à relever les défis et à remporter les acquis », a affirmé M.Tebboune, cité par le site algérien aps.dz.

Il a également salué les efforts des médias « visant à contrecarrer la guerre cybernétique enragée que mènent les artisans du mensonge, pour leur propre compte ou par procuration, par haine envers l’Algérie qui a retrouvé son leadership au double plan régional et international et dans une tentative de perturber le processus d’édification nationale dans laquelle nous nous sommes engagés pour asseoir les bases de la relance économique et du développement national, dans la stabilité et la quiétude ».