Alors que certains commandants américains ont récemment déclaré être prêts à intervenir dans le conflit en Ukraine, Washington n’envisage pas d’y envoyer ses militaires, c’est ce qu’a annoncé le lundi 24 octobre le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby.

« Rien n’a changé quant à la décision du commandant en chef américain [Joe Biden, ndlr] selon laquelle les troupes des États-Unis ne prendront pas part aux hostilités sur le sol ukrainien. Cette [position] n’a pas changé », a-t-il déclaré.

Auparavant, le commandant adjoint de la 101e division aéroportée de l’armée américaine John Lubas a déclaré à la chaîne CBS News que son unité n’hésiterait pas à entrer en Ukraine si un conflit éclatait entre la Russie et l’Otan. « Nous sommes prêts à défendre chaque pouce du sol de l’Otan », a déclaré le général de brigade.

En outre, l’ancien général de l’armée américaine et directeur de la CIA entre 2010 et 2011, David Petraeus, a fait savoir dans un entretien à L’Express qu’une force multinationale conduite par Washington pourrait intervenir en Ukraine si la Russie entreprenait une action « choquante et horrible ».

Source: Avec Sputnik