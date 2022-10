Le ministère iranien de la Sécurité et le service de renseignement des Gardiens de la révolution publient une déclaration sur les derniers développements dans le pays, révélant l’implication des services de renseignement américains et de leurs alliés.

Le ministère iranien de la Sécurité et le service de renseignement des gardiens de la révolution ont accusé les services de renseignement américains et de leurs alliés leur implication dans les événements récents dans un communiqué conjoint.

Le communiqué a souligné que « les documents de sécurité indiquent que la CIA et les services de renseignement alliés prévoyaient de lancer une conspiration dans tout l’Iran ».

Ce communiqué intervient après une attaque terroriste contre le sanctuaire de Shah Chirag à Chiraz il y a deux jours, qui a entraîné la mort d’un certain nombre de martyrs et de blessés, et dont Daech a revendiqué la responsabilité.

Le communiqué ajoute que « le but du complot était de commettre un crime contre le peuple et l’intégrité territoriale de l’Iran », notant que « les motifs étaient préparés pour augmenter les pressions extérieures ».

Il a souligné que « le rôle principal a été joué par la CIA avec les renseignements britanniques et ceux de l’Arabie saoudite, ainsi que le Mossad israélien et d’autres pays », notant que « la planification et l’execution des opérations dans la majeure partie des émeutes ont été menées par le Mossad en coopération avec des groupes terroristes ».

Le communiqué a révélé qu' »une équipe de la CIA s’est rendue le mois dernier au centre d’un groupe séparatiste du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran à Erbil », notant que « l’équipe de renseignement américaine a demandé à jouer un plus grand rôle dans les émeutes qui ont eu lieu dans certaines villes du Kurdistan iranien. »

Le communiqué explique que « ces dernières années, Washington a utilisé un réseau malveillant d’organisations collaborant avec lui et a investi dans des sections sociales pour former des réseaux d’infiltration », ajoutant que « les Américains se sont concentrés sur la création d’un malaise après les manifestations de 2020 ».

Selon le communiqué, « les Américains ont mis en place des dizaines de projets pour soutenir des groupes face à la République islamique d’Iran, selon les documents secrets ».

Le texte a ajouté que « les organisations américaines de renseignement et de sécurité allouent des milliards de dollars pour découvrir des éléments disposés à coopérer avec les réseaux occidentaux », expliquant que « ces réseaux travaillent à établir un système de changements sociaux, à déformer les demandes du peuple, et à créer de fausses demandes pour instaurer l’insatisfaction. »

Le communiqué indique que « l’ennemi a cherché, ces derniers mois, à préparer le terrain aux émeutes en dépensant un budget énorme et en adoptant divers moyens », et que « les ennemis ont loué pendant un certain temps des comptes de personnalités célèbres comptant des millions d’adeptes afin de diffuser de fausses informations dirigées contre l’Iran. »

Le texte a souligné que « les objectifs les plus importants de la conférence d’Oslo, qui s’est tenue il y a quelque temps, étaient de soutenir des campagnes sous le titre de soutien aux droits des femmes et des minorités en Iran », notant que « les pourparlers secrets de la CIA, en marge de la conférence d’Oslo avec une femme traîtresse, sont d’exploiter tout incident d’incitation ».

Le communiqué souligne que « le gouvernement américain actuel suit les traces du gouvernement précédent en continuant d’imposer une pression maximale adoptée par l’ancien président américain Donald Trump, et le gouvernement américain tente d’influencer le pays, de créer une polarisation, et de chercher à frapper le tissu social solide du peuple iranien ».

Plus tôt dans la journée, les gardiens de la révolution iraniens ont déjoué une tentative d’attentat à la bombe dans la ville méridionale de Chiraz.

La télévision d’État iranienne a rapporté que « les services de renseignement des Gardiens de la révolution iranienne ont déjoué une opération de bombardement dans la région de Maale Abad, dans la ville de Chiraz, dans le sud de l’Iran, et ont démantelé la bombe, qui a été posée dans une rue principale de la ville de Chiraz, avant d’explose ».

Il est à noter que la rue Maale Abad est l’un des premiers foyers qui était le témoin des récentes émeutes dans la ville de Chiraz.

Dans le même temps, des rassemblements ont eu lieu à Téhéran et dans plusieurs villes iraniennes pour condamner le récent attentat terroriste dans la ville de Chiraz, revendiqué par Daech.

Hier jeudi, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les émeutes dans le pays « ouvrent la voie à des attaques terroristes, telles que celles visant le sanctuaire religieux Shahcharagh à Chiraz », notant que « l’intention de l’ennemi est d’entraver le progrès du pays ».

Raisi a souligné que l’attaque contre le sanctuaire Shahcharagh ne restera pas sans réponse, appelant « les services de sécurité à poursuivre les auteurs et les cerveaux de cet acte terroriste ».

Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que son pays « ne permettra pas que la sécurité et les intérêts nationaux de l’Iran deviennent une marionnette de terroristes », ajoutant que « le crime commis dans le sanctuaire de Shahcharagh à Chiraz a pleinement démontré les intentions malveillantes des partisans du terrorisme et de la violence en Iran ».

