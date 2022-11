La représentante démocrate progressiste, Alexandria Ocasio-Cortez, a critiqué le Comité des affaires publiques américano-israéliennes (AIPAC), le lobby le plus influent sur les membres du Congrès aux États-Unis.

Ocasio-Cortez a écrit lundi 31 octobre sur sa page Twitter : « il est dommage que l’AIPAC oeuvre pour (facliter) le contrôle du Congrès par les Républicains et une plus grande déstabilisation de la démocratie américaine ».

Selon la Commission électorale fédérale américaine, le lobby juif a dépensé plus de 78 000 dollars dans des campagnes de publipostage contre la candidate démocrate progressiste Summer Lee, qui se présente contre le républicain Mike Doyle dans le 12e district du Congrès dans l’Etat de Pennsylvanie.

Whoa… AIPAC’s Super PAC is spending against Democrat Summer Lee in PA-12. This looks like the group’s first spending in any D vs. R election, and comes as there’s some concern over Lee’s race because her GOP opponent has the same name as the outgoing Democratic member. https://t.co/cvFqdvh5bt

— Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) October 31, 2022