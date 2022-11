Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi 2 novembre que le parti au pouvoir « Justice et développement » pourrait proposer un amendement constitutionnel garantissant le droit des femmes à porter le hijab.

Erdogan a déclaré qu' »un référendum peut être organisé si le projet de loi n’a pas le soutien minimum » de 360 membres nécessaires pour apporter des modifications constitutionnelles au parlement de 600 sièges. A noter que le Parti de la justice et du développement et ses alliés nationalistes occupent 334 sièges.

Il y a quelques jours, le président turc a proposé d’organiser un référendum, afin d’établir une garantie constitutionnelle du droit de porter le foulard dans les institutions publiques, les écoles et les universités.

Son parti « Justice et Développement » devrait présenter l’amendement initialement proposé par l’opposition, au moment où les partis redoublent d’efforts pour rallier les électeurs avant les élections présidentielles et législatives prévues le mois de juin prochain.

Le chef du Parti républicain du peuple turc, Kemal Kılıçdaroğlu, s’était engagé à présenter un projet de loi garantissant le droit de porter légalement le foulard.

Le projet de loi présenté par le Parti populaire stipule que « les femmes travaillant dans les institutions et organisations publiques ne doivent être soumises à aucune contrainte qui, d’une manière ou d’une autre, viole leurs droits et libertés fondamentaux, tels que le droit de porter ou de ne pas porter certains vêtements, tabliers, uniformes, etc. »

Adoptant une politique laïque extrémiste pendant des décennies, le port du voile dans les établissements publics a été interdit et suscite des remous même avec l’avènement des islamistes au pouvoir.

