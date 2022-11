L’ex-président russe Dmitri Medvedev s’est emporté vendredi contre les milliers de Russes qui ont fui le pays pour éviter de combattre en Ukraine, les qualifiant de « traîtres lâches ».

La Russie était « plus forte et plus propre » sans eux, a-t-il écrit sur Telegram, à l’occasion de la Journée de l’unité russe, un jour férié introduit par le président Vladimir Poutine en 2005 pour célébrer une victoire de 1612 sur les forces d’invasion polonaises.

« Nous avons été abandonnés par des gens effrayés, qui se soucient d’eux ». « Des traîtres lâches et des transfuges cupides ont fui vers des terres lointaines, laissant leurs os pourrir à l’étranger », a estimé ce proche de Vladimir Poutine.

Selon l’AFP, des dizaines de milliers de Russes ont fui le pays lorsque le président Vladimir Poutine a lancé la guerre en Ukraine le 24 février. Et une deuxième vague est partie lorsque Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation de 300.000 réservistes le 21 septembre.

Depuis que le Kremlin a envoyé des troupes en Ukraine, Dimitri Medvedev, 57 ans, enchaîne des messages de plus en plus anti-occidentaux sur les réseaux sociaux.

M. Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012, puis Premier ministre de 2012 à 2020, est actuellement vice-président du puissant Conseil de sécurité russe.

