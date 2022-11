Un haut commandant militaire iranien a fermement rejeté les allégations des États-Unis et de l’Ukraine selon lesquelles la République islamique est impliquée dans la guerre en Ukraine.

S’adressant aux journalistes le samedi 5 novembre, Abolfazl Shekarchi, porte-parole des forces armées iraniennes, a déclaré que « le régime au pouvoir en Ukraine est totalement inféodé aux sionistes et aux Américains ».

« Ces propos et accusations attribués à l’Iran par les présidents des États-Unis et de l’Ukraine sont des purs mensonges et des calomnies », a-t-il ajouté, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Il a souligné que l’Iran avait eu des échanges d’équipements militaires avec la Russie qui remontent à des années avant la guerre entre Moscou et Kiev, soulignant que « l’Iran n’est pas impliqué dans la guerre entre ces deux États ».

Le haut commandant iranien a souligné que « les États-Unis fournissent à l’armée ukrainienne divers types d’armes et d’équipements militaires, mais accusent l’Iran d’être impliqué dans la guerre ».

L’Iran a rejeté à plusieurs reprises dans les termes les plus fermes les allégations occidentales selon lesquelles la République islamique aurait livré des armes et des drones à la Russie pour les utiliser contre l’Ukraine, affirmant que le pays coopère depuis longtemps avec Moscou en matière de défense et poursuit une résolution du conflit par le biais du dialogue et de la diplomatie.

Des pressions occidentales sur Kiev

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a lui aussi rejeté samedi la polémique médiatique occidentale sur le soutien présumé de l’Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine, assurant que l’Iran ne serait pas indifférent s’il était prouvé que la Russie avait utilisé des drones iraniens dans le conflit.

« Nos relations avec la Russie sont basées sur le bon voisinage et les intérêts mutuels. Je voudrais souligner ici que les pays occidentaux ont récemment fait un tapage médiatique concernant la remise par la RII des missiles et des drones à la Russie. Des rumeurs sur la livraison des missiles aux Russes sont complètement fausses, mais la question de la livraison des drones à l’armée russe est correcte. »

Et Amir Abdollahian d’ajouter : « Nous avons pourtant fourni à la Russie un nombre limité de drones des mois avant la guerre en Ukraine. Dans ce sens, nous avons convenu avec le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine que s’ils ont des preuves authentiques sur l’utilisation par Moscou de nos drones en pleine guerre, ils devraient nous les fournir. »

Le ministre iranien a en outre révélé avoir programmé un rendez-vous depuis deux semaines avec la partie ukrainienne dans un pays européen.

« Notre délégation comprenant des responsables militaires et politiques s’y est rendue, mais malheureusement, la partie ukrainienne a annulé la rencontre au dernier moment. En effet, les États-Unis et certains pays européens, en particulier l’Allemagne, ont demandé à la délégation ukrainienne de ne pas participer à cette réunion ».