Le Pentagone a annoncé que « la nouvelle aide militaire à l’Ukraine s’élève à 400 millions de dollars et comprend des systèmes de défense aérienne Avenger », soulignant que « les forces ukrainiennes devront être formées pour pouvoir utiliser ces systèmes ».

L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lors d’une conférence de presse ce jeudi, que « la valeur de la nouvelle aide militaire à l’Ukraine s’élève à 400 millions de dollars ».

Elle a ajouté que « plusieurs exercices d’entraînement seront nécessaires pour les forces ukrainiennes afin de leur permettre d’utiliser les quatre systèmes de défense aérienne Avengers », que les Etats-Unis fourniront prochainement ».

Caractéristiques du système de défense aérienne Avenger

Le système Avenger n’est pas actuellement considéré comme un système de défense aérienne moderne, car l’histoire de la fabrication et de la mise en service d’Avenger remonte à 1980, mais certaines modifications lui ont été apportées au cours des deux dernières décennies, afin d’augmenter son efficacité.

Le système se compose d’une tour de défense aérienne gyroscopique montée sur un Humvee lourd modifié, surmonté de deux lanceurs de missiles sol-air Stenige », et chaque lanceur est capable de lancer 4 missiles à guidage infrarouge ou ultraviolet. Il existe plusieurs exemplaires, dont chacun a été modifié en raison de conditions de combat particulières.

Ce système est réputé efficace contre les hélicoptères notamment, et contre les missiles lents.

La semaine dernière, le département américain de la Défense a annoncé une aide militaire de 400 millions de dollars à l’Ukraine, comprenant des chars T-72 remis à neuf et des drones Phoenix Ghost.

Plus tôt ce mois-ci, l’Associated Press a rapporté que les États-Unis prévoyaient d’annoncer un nouveau programme d’aide militaire de 275 millions de dollars pour l’Ukraine, comprenant des munitions pour des systèmes de missiles de haute précision et d’autres équipements.

Les États-Unis continuent de fournir une aide militaire à l’Ukraine, et sa valeur a considérablement augmenté depuis le début de l’opération militaire russe.

L’Ukraine a reçu une aide financière et militaire de pays occidentaux, menés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pays européens, portant la valeur totale de l’aide militaire américaine à Kiev à plus de 18,7 milliards de dollars depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration du président Joe Biden, selon les données du Pentagone.

Source: Médias