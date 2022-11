L’Allemagne a fait le plein de ses réservoirs de gaz, grâce notamment à la météo clémente et malgré les baisses drastiques des livraisons russes depuis septembre, a indiqué mardi l’Agence fédérale allemande des réseaux.

« Le niveau de stockage total en Allemagne est de 100% », selon un communiqué de cette agence chargée des réseaux d’énergie.

Face aux risques de pénurie, Berlin avait fixé en juillet une série d’objectifs pour que les stocks de gaz atteignent 95% au 1er novembre, un niveau qui a été atteint dès la mi-octobre.

Fortement dépendante du gaz de Russie avant la guerre en Ukraine, l’Allemagne a vu les livraisons russes chuter fortement, puis s’arrêter complètement depuis septembre.

La première économie européenne, gourmande en énergie, s’est donc lancée dans une course contre la montre pour trouver des fournisseurs alternatifs, comme la Norvège et les Etats-Unis, payant son gaz au prix fort.

Elle a aussi accéléré la mise en place de terminaux pour recevoir du gaz naturel liquéfié (GNL) directement sur son territoire. Une étape été franchie mardi avec l’inauguration du premier quai adapté pour accueillir une unité flottante de GNL, dans le port de Wilhelmshaven en mer du Nord. Le navire « Hoegh-Esperanza » est censé y mouiller à la fin de l’année.

Ces unités flottantes de stockage et de regazéification (FRSU) récupèrent le gaz naturel liquéfié des navires et le retransforment en gaz à bord. Le gaz est ensuite introduit dans le réseau d’alimentation et distribué via des canalisations.

« L’exemple de Wilhelmshaven », où les travaux ont démarré début mai, « montre ce qui est faisable lorsque tout le monde se mobilise », s’est félicité le ministre de l’Economie Robert Habeck dans un communiqué.

Berlin a aussi décidé d’augmenter son recours au charbon et de prolonger pendant quelques mois l’activité de ses dernières centrales nucléaires, tout en appelant aux économies d’énergie.

Les températures très clémentes cet automne ont aussi aidé à constituer les réserves de gaz plus vite que prévu.

La consommation de gaz durant la dernière semaine d’octobre était « inférieure à la consommation moyenne des quatre dernières années en raison de la température », souligne l’Agence des réseaux, avec des températures de 1,9 degré supérieures aux années précédentes.

L’énorme quantité de gaz stockée dans les réservoirs du pays ne suffira toutefois que pour environ deux mois en hiver: l’Allemagne consomme en moyenne, entre novembre et février, entre 90 à 120 terrawattheures de gaz mensuellement.

Source: AFP