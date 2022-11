Le journal libanais al-Akhbar a publié dans son édition de ce mardi 15 novembre un article qui dévoile le plan qui a été mis au point, à partir de 2016 par les régimes saoudien et émirati pour déstabiliser l’Iran. Notre site francophone al-Manar publie sa traduction en deux parties.

Selon les documents divulgués des Émirats arabes unis, le plan d’action détaillé montre un ensemble d’initiatives visant à enregistrer des percées au sein de la société iranienne, en particulier chez les jeunes, grâce à des mécanismes d’utilisation des initiatives sociales et culturelles, ainsi que des médias sociaux.

Parmi ces initiatives figurent les suivantes :

Influencer par les connaissances

La première initiative : Portail Web Iranien Hub

Site Web iranianshub.com et canaux en ligne

– L’éducation est très appréciée dans la société iranienne, et les jeunes ont une grande soif de connaissances, et ils sont très intéressés par la technologie et aspirent à posséder les derniers moyens technologiques. Et surtout grâce à Internet, les jeunes Iraniens obtiennent les biens et services qu’ils souhaitent.

Il devrait y avoir une plate-forme en ligne de langue persane à travers laquelle l’utilisateur iranien peut bloguer ou rechercher des sujets intéressants, des vidéos ou du matériel visuel liés à la technologie, à l’art, à la musique, à la science, à la mode et à la famille. C’est l’occasion de pénétrer la culture iranienne et de recueillir des informations sur le peuple iranien.

Cette plate-forme peut être liée à des médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Aparat, Facenamia, ainsi qu’à des publicités sur les moteurs de recherche, ce qui contribue à attirer l’attention sur elle et augmente ses chances de se propager parmi les Iraniens.

Influencer par l’imagination

2ème initiative : la campagne « Imaginez si c’est l’Iran »

Encourager les militants et les artistes à participer avec des photos, des vidéos et des textos, et motiver les militants méconnus à participer et à exprimer leurs points de vue, les sensibiliser à un meilleur mode de vie à l’avenir en Iran et souligner la volonté de changement de la société.

L’objectif est de créer une campagne menée par des artistes et photographes iraniens émergents qui abordent des sujets liés à l’expression de soi, à l’identité, à la façon dont ils veulent que l’Iran soit, à la paix entre l’Iran et le monde arabe et à leurs rêves de paix dans le monde.

…par le biais de l’ONU

Elle stipule aussi le lancement d’une campagne pour les créateurs et les artistes en coopération avec des organisations crédibles de la société civile en Iran telles que les Nations Unies. Le résultat attendu est une exposition en ligne de dessins, photos et vidéos qui traitent des sujets mentionnés ci-dessus. Notant que les organisations indépendantes de la société civile sont considérées en Iran comme une source de suspicion, contrairement à l’Organisation des Nations Unies qui constitue une exception importante, car le gouvernement iranien soutient les programmes des organisations internationales en Iran liés à la santé, au développement, à la population et à la préservation du patrimoine culturel.

Influencer par le sens de l’humour

Développer une communauté électronique interactive avec les Iraniens dans des discussions alimentées par des campagnes pour permettre la diffusion d’histoires, d’opinions et d’idées sur l’intérieur et les problèmes de la société iranienne, en utilisant un sens de l’humour et du sarcasme via les plateformes Facebook, Instagram et YouTube.

D’autres voix iraniennes

3ème initiative : point de vue



Aborder la façon de penser des jeunes Iraniens et démolir les croyances dominantes concernant les conflits modernes et les faits historiques.

– Exposer les Iraniens à d’autres voix iraniennes, adoptant un point de vue différent, d’une manière simple et attrayante. La voix du gouvernement iranien est la seule voix que les Iraniens entendent, il doit donc y avoir d’autres voix bien préparées pour aider à fournir une exposition à différentes opinions qui peuvent ou non être d’accord avec cela, comme une sorte de multiculturalisme qui n’existe pas en Iran.

Travailler pour trouver des vidéos en ligne soutenues par des infographies présentées par de jeunes Iraniens discutant de diverses questions sur les conflits modernes, les croyances (politiques et non politiques), comment elles ont émergé, également d’une manière simple et sous un angle différent.

Changer les stéréotypes

La quatrième initiative : penser, accepter, changer

Remettre en question les stéréotypes dominants en Iran et encourager les jeunes à réfléchir, à accepter les différences et à changer leurs croyances vides ; encourager les Iraniens à revendiquer leurs droits et accepter les différences, et à donner de bonnes raisons de se battre pour les droits des Iraniens, ou de partir Iran. Mettre en exergue la facilité de vie des influenceurs iraniens vivant à l’étranger et travailler sur la diffusion de vidéos inspirantes pour les influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont quitté l’Iran et comment ils veulent voir l’Iran.

Les Iraniens ont une culture bien établie et ils ont été élevés avec de fortes croyances et des stéréotypes difficiles à briser ou à pénétrer.

Les influenceurs doivent être motivés sur les réseaux sociaux, ce qui aidera à établir la confiance avec un ami ou une famille dans la campagne, et donnera de la crédibilité à une campagne qui remet en question les stéréotypes courants en Iran et encourage les jeunes à réfléchir, à accepter les différences et à changer. Nous pouvons commencer par les légendes culturelles et historiques en Iran. Après avoir commencé à récolter la popularité et l’interaction, nous pouvons accéder à la scène politique et nous concentrer sur les droits des femmes et la corruption.

Influencer par le divertissement

La cinquième initiative : des infographies et des dessins animés divertissants

Engagez un dialogue avec les jeunes hommes à travers des infographies et des dessins animés divertissants, et via les réseaux sociaux, en mettant l’accent sur de vraies informations sur l’Iran, pas comme celles présentées par le gouvernement iranien, en plus des questions culturelles, des conflits politiques et du contrôle gouvernemental .

Influencer par la satire

La sixième initiative : présenter un personnage animé

Créer une animation à partir d’un personnage de la nature même de la société iranienne pour faire la lumière sur des problèmes communs à la société iranienne de manière satirique. Travailler sur le nombre de visites sur le site, le pourcentage de fréquentation sur chaque plateforme sociale, le pourcentage d’engagement sur les canaux de communication et dans chaque campagne, le nombre de tweets et hashtags sur Twitter, et le nombre de fans et followers sur la communication des sites.

Source: Médias