Kim Jong Un agite la menace de la bombe nucléaire, en cas d’attaque nucléaire contre son pays, a rapporté ce samedi 19 novembre l’agence nord-coréenne KCNA au lendemain d’un tir de missile balistique intercontinental par Pyongyang.

La Corée du Nord « réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement total par un affrontement sans merci », a déclaré Kim tel que cité par KCNA, rapporte l’AFP.

Le numéro un nord-coréen a lui-même supervisé le tir de missile de vendredi.

Selon KCNA, « Kim Jong Un a déclaré qu’il était venu pour confirmer qu’une fois de plus les forces nucléaires de la Corée du Nord ont atteint une nouvelle capacité maximale fiable pour contenir toute menace nucléaire. »

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié ces derniers mois leurs manœuvres militaires conjointes. Kim Jong Un a déclaré en septembre que le statut d’État nucléaire de la Corée du Nord était « irréversible ».

Séoul et Washington ont notamment mené fin octobre et début novembre les plus grands exercices aériens communs de leur histoire. La Corée du Nord voit dans ces démonstrations de force des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à une tentative de renversement du régime.