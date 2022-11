Les médias israéliens ont déclaré que les supporters libanais de la Coupe du monde « Qatar 2022 » avaient refusé de parler au journaliste de la Douzième chaîne après avoir su qu’il était un Israélien.

Selon le correspondant de la chaîne israélienne au Qatar, les jeunes Libanais ont été irrités lorsqu’ils ont appris qu’un média israélien leur parlaient.

Il a déclaré: « Nous sommes présents dans la Coupe du monde. Je voudrais dire que dans les coulisses, presque tous les fans arabes que nous avons rencontré refusaient de nous parler. Mais il y a un groupe de jeunes libanais, au moment où nous leur avons dit que nous venions d’Israël, l’interaction a changé à 180 degrés ».

Et de poursuivre: « Les jeunes libanais ont refusé de reconnaître l’existence d’Israël », soulignant « qu’il n’y a pas de pays qui s’appelle Israël, mais plutôt la Palestine ».

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que les Libanais refusent la normalisation avec « Israël ».

Auparavant, les joueurs libanais (Kyokushinkai-Karate) Malek Al-Zibawi et Omar Yahya avaient refusé lors de leur participation au Portugal, de monter sur le podium pour recevoir les médailles d’or pour le premier et de bronze pour le second, en raison de la présence d’un joueur israélien sur le podium dans la même catégorie.

Le 22 août, la championne d’échecs libanaise, Nadia Kassem Fawaz, s’est retiré d’Abu Dhabi International Open Festival, après que le classement l’ait opposée à une joueuse israélienne au quatrième round.

Il en est de même pour le boxeur libanais, Charbel Abou Daher, qui s’est retiré des Championnats du monde juniors qui se sont déroulés à Abu Dhabi le 18 août, après avoir refusé d’affronter un joueur israélien.