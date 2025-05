Le chef du Parti démocratique israélien et ancien chef d’état-major adjoint, Yaïr Golan, a virulemment attaqué, ce jeudi 22 mai, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’accusant « d’alimenter l’antisémitisme et la haine d’Israël ».

Les déclarations de Golan interviennent quelques heures après une fusillade à Washington, faisant deux morts parmi les employés de l’ambassade israélienne.

Golan a déclaré via X : « C’est le gouvernement Netanyahu qui alimente l’antisémitisme et la haine d’Israël, et le résultat est un isolement politique sans précédent et un danger pour chaque Juif dans chaque coin du monde. »

Il a ajouté : « Nous les remplacerons (le gouvernement) et rétablirons la sécurité pour chaque Juif en Israël et partout dans le monde. »

Cependant, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a tenté de tenir Golan responsable de la fusillade sans le nommer.

Il a écrit sur la plateforme X: « Il est regrettable que les antisémites du monde entier tirent leur force des politiciens malfaisants d’Israël, qui accusent les soldats de Tsahal de tuer des enfants par passe-temps. »

Golan avait déclaré mardi que le gouvernement de Netanyahu « tue des enfants (palestiniens) par passe-temps… Lorsque ses ministres célèbrent la mort et la famine des enfants, nous devons nous exprimer ».

Le correspondant militaire du quotidien israélien Maariv a commenté cet incident : « Le Mossad, le Shin Bet et le service sécuritaire du ministère des AE n’ont pas pu empêcher l’assassinat de deux employés de l’ambassade israélienne à Washington ».