Un deuxième missile balistique en l’espace de quelques heures a été tiré depuis le Yémen et aurait été intercepté dans l’espace aérien israélien.

Une forte explosion a été entendue au centre d’Israël, ont rapporté des médias israéliens selon lesquels les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs régions notamment dans la ville sainte d’al-Qods et jusqu’en Cisjordanie occupée.

L’espace aérien a été fermé devant le trafic aérien à l’aéroport de Ben-Gourion. Certains avions qui auraient dû atterrir dans l’aérodrome ont changé de trajet.

Le tir a eu lieu à la fin d’un discours en direct du porte-parole des forces armées yéménites de Sanaa le général Yahia Saree.Saree avait commenté le tir du premier missile survenu dans la nuit, assurant « qu’il visait l’aéroport de Lod (Ben-Gourion) à l’aide d’un missile balistique de type Zoul-Fiqar ».

Il a aussi fait état « d’une double opération via des drones armés de type Yafa sur deux cibles vitales à Jaffa et Haïfa occupés ».

« L’escalade de l’offensive contre Gaza et les massacres commis mettent la oumma devant son devoir religieux et moral d’agir au plus vite », a insisté Yahia Saree. « Si personne n’agit pour soutenir Gaza, ils auront à assumer les répercussions de leur silence face au crime ».

Et de conclure que le Yémen « poursuivra ses opérations de soutien à Gaza jusqu’à la cessation de l’offensive et la levée du blocus » contre Gaza. « Nous n’hésiterons pas à élargir nos opérations de soutien et à les intensifier en cas de besoin », a averti le général yéménite.

C’est le 11e missile houthi qui déclenche les alertes en Israël depuis le début du mois de mai et le second en 9 heures, constatent les médias israéliens.

Le 4 mai, un missile yéménite avait, pour la première fois, touché le périmètre de l’aéroport international Ben-Gourion près de Tel-Aviv, une attaque qui avait conduit la plupart des compagnies étrangères desservant Tel-Aviv à suspendre leurs vols. Selon les dernières statistiques, 20 compagnies aériennes internationales ont annoncé l’annulation de leurs vols vers l’entité sioniste.

Le lundi 19 mai, les forces de Sanaa ont menacé d’œuvrer pour imposer un blocus naval sur le port de Haïfa, le premier port par lequel près de 20 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année, l’incluant sur leur liste de cibles.

Depuis le 18 mars, date à laquelle l’armée d’occupation israélienne a repris son offensive contre la bande de Gaza, 37 missiles balistiques yéménites ont été tirés et au moins 10 drones, selon les chiffres de la radio militaire israélienne.

Commentant ces tirs, le chef du parti israélien Israel Beytenou Avigdor Liberman a déclaré : « 594 jours de guerre et des millions d’Israéliens accourent toujours vers les abris ».

