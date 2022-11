Un grand responsable du mouvement palestinien Fatah, Bassam Abou Charif, a rendu hommage à la République islamique d’Iran qui fait l’objet d’un complot destiné selon lui « à lui arracher son rôle héroïque de soutien aux forces de libération et de résistance ».

« Au nom du peuple palestinien, de ses militants, de ses combattants qui affrontent l’occupation israélienne et les tentatives d’hégémonie sur le Moyen-Orient de la part des Etats-Unis, de ses alliés et ses sujets, au nom de ces héros, nous disons au peuple iranien héros que nous sommes avec toi dans ta bataille contre tous ceux qui complotent contre la République islamique », a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Et l’ancien conseiller du leader historique palestinien défunt Yasser Arafat de poursuivre : « Car ceux qui complotent contre la république islamique en Iran sont ceux qui complotent contre l’avenir des peuples de la région, contre leur liberté et leur capacité à arracher leurs droits et à contrôler leurs richesses naturelles, au service des peuples et qui ne permettent pas aux puissances de l’impérialisme sioniste de piller ces ressources »

« Nous sommes à vos côtés avec nos armes, avec notre résistance, nous vous disons frappez-les d’une main de fer car ils veulent rétablir l’ambiance de Daech en Iran. Mais l’Iran n’est pas comme les autres pays qui se sont pliés à leur terrorisme. L’Iran va résister, nous savons ceci. Mais nous voulons des frappes fermes contre les origines du terrorisme qui tente de dissoudre le rôle héroïque de l’Iran dans le soutien aux mouvements de libération et à toutes les forces de résistance qui affrontent les tentatives d’hégémonie sioniste et impérialiste », a-t-il conclu.