L’Iran a revelé avoir soumis plus de 70 documents à l’Irak concernant la présence de groupes terroristes armés dans la région du Kurdistan irakien, exhortant les autorités irakiennes et les autorités du Kurdistan à désarmer les groupes terroristes dans un délai ne dépassant pas les 10 jours.

Cela survient après que les Gardiens de la révolution iraniennes ont annoncé, plus tôt dans la journée, le début d’une nouvelle série d’attaques de missiles et de drones contre « des quartiers généraux du complot et des bases opérationnelles anti-iraniennes dans la région du Kurdistan en Irak ».

L’ambassadeur d’Iran à Bagdad, Mohammad Kazem Al Sadiq, a déclaré dans une interview télévisée : « L’Iran a demandé au gouvernement irakien et aux autorités du Kurdistan de désarmer les groupes terroristes dans un délai ne dépassant pas 10 jours ».

M. Al-Sadiq a ajouté que « les installations vitales de l’Iran à Kermanshah ont été ciblées par le Mossad israélien, depuis le Kurdistan irakien », soulignant qu' »une attaque au sol contre les positions des groupes armés dans la région du Kurdistan irakien est hors de question ».

L’ambassadeur d’Iran à Bagdad a souligné : « Le commandant de la brigade Al-Qods, le général de brigade Ismail Qaani, s’est rendu en Irak et a rencontré les trois présidents », notant que « l’Iran s’est mis d’accord avec le gouvernement central et les autorités de la région du Kurdistan pour déployer des forces irakiennes à les frontières du Kurdistan, mais cela n’a pas été mis en œuvre. »

Hier dimanche, Mohammad Kazem al-Sadiq a déclaré que son pays avait demandé à la partie irakienne à Bagdad de « contrôler les frontières de la région du Kurdistan avec l’Iran », et a également appelé au « désarmement des membres des factions de l’opposition iranienne dans la région, et de les renvoyer dans les camps en tant que réfugiés. »

M. Al-Sadiq a poursuivi : « Nous avons également discuté de l’échange de personnes poursuivis par le système judiciaire, conformément à un protocole d’accord entre les systèmes judiciaires irakien et iranien », soulignant que « le gouvernement irakien a accepté deux demandes et a demandé un délai concernant la question de désarmement. »

À son tour, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les groupes séparatistes et terroristes dans la région du Kurdistan irakien « continuent de constituer une menace pour l’Iran ».

« L’Irak n’a pas tenu les promesses qu’il a faites à l’Iran concernant les menaces à la sécurité », a déclaré lundi Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse.

Il a ajouté : « Nous espérons que les terres irakiennes ne seront pas un point de menace pour notre pays, et nous attendons des responsables irakiens qu’ils tiennent les promesses qu’ils nous ont faites ».

