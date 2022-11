Panique en « Israël » après la double opération d’al-Qods occupée, et le nombre de rapports sur la présence d’objets suspects se multiplie, selon le journal israélien Yediot Ahronot.

Le journal israélien, Yedioth Ahronoth, a indiqué ce vendredi, que « depuis la double opération à al-Qods occupée, mercredi matin dernier, le nombre de signalements d’objets suspects à al-Qods occupée a doublé.

Le journal a indiqué que, depuis hier matin, la police d’occupation avait reçu des dizaines d’appels de colons inquiets de la présence d’objets suspects, et avait également reçu de multiples rapports de « suspects vus partout dans al-Qods occupée ».

Les commentateurs israéliens ont estimé que « l’opération indiquait le début d’une grave escalade dans la confrontation israélo-palestinienne, et qu’il s’agissait d’un événement différent de ce qui se passait ces dernières années, et rappele l’Intifada d’Al-Aqsa.

Il convient de mentionner que la double opération d’ al-Qods occupée, qui a eu lieu le 23 de ce mois, a entraîné la mort d’un Israélien et plus de 30 blessés, et les deux explosions ont visé une gare routière et une rue.

Les Comités de Résistance en Palestine ont béni la double opération héroïque à al-Qods occupée, soulignant que cette opération vient en réponse aux crimes de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien, sa terre et son caractère sacré.

Source: Médias