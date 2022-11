Le New York Times a affirmé que « les combats en Ukraine épuisent les stocks d’artillerie, de munitions et de défense aérienne de l’OTAN ».

« Les combats en Ukraine épuisent les stocks d’artillerie, de munitions et de défense aérienne des pays de l’OTAN, car environ les deux tiers des pays de l’alliance ont épuisé leurs stocks d’armes presque complètement, selon le journal New York Times, citant un représentant de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Et le journal explique: « Pour les pays de l’OTAN qui ont fourni à l’Ukraine un grand nombre d’armes, en particulier aux pays de première ligne comme la Pologne et les États baltes, la mission de les remplacer s’est avérée lourde. »

Le New York Times a déclaré: « Les petits États ont épuisé leur potentiel et 20 de ses 30 membres ont largement épuisé leurs capacités. »

« Dans le même temps, 10 pays peuvent encore fournir des armes à l’Ukraine, dont les premiers sont la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas », selon le journal.

Il a ajouté que « les Ukrainiens ont besoin de systèmes que l’Occident n’a pas fournis, et il est peu probable qu’il leurs fournissent, à savoir : « des missiles sol-sol à longue portée appelés ATACMS, qui peuvent frapper la Russie et la Crimée, des avions de combat et des chars ».

Et au début de l’opération spéciale russe, en février, « les pays de l’OTAN disposaient d’environ la moitié des stocks d’armes nécessaires, et des progrès étaient réalisés dans la production d’armes que les deux pays pourraient utiliser mutuellement », selon le journal.

Plus tôt, l’agence Bloomberg a également signalé que « l’OTAN souffre d’une pénurie d’armes et d’un ralentissement du soutien à l’Ukraine, et a cité des sources qu’elle a qualifiées de bien informées selon lesquelles les pays de l’OTAN ont appelé les entreprises d’armement à augmenter leur production afin de reconstituer leurs stocks ».

Les sources ont déclaré à l’agence que « le soutien apporté par ces pays à l’Ukraine a provoqué une pénurie de ses stocks, qui pourrait prendre des années à compenser ».

Reuters a rapporté il y a quelques jours que « les sociétés d’armement européennes augmentaient leur production pour l’Ukraine et espéraient trouver de nouveaux marchés avec des dépenses de défense plus élevées ».

Source: Médias