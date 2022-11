À l’approche de la journée nationale de la Marine, le président de la République islamique d’Iran Ebrahim Raïssi s’est rendu, le 27 novembre, à la base de la deuxième zone maritime dans le port de Jask. Il a assisté au défilé d’unités de sous-surface, de surface et aériennes de la République islamique d’Iran dans la frégate Sahand.

Des images de la présence du président Raïssi en marge du défilé des unités de la marine iranienne montrent que de nouveaux lanceurs de missiles Sayyad ont été installés sur la frégate Sahand. En outre, ces images ont démontré que le Sahand est également équipé d’un nouveau radar.

Des images sont publiées alors que le contre-amiral Sharham Irani, commandant en chef de la marine iranienne, a annoncé le 3 novembre que ses frégates seront équipées de nouveaux systèmes de défense aérienne.

Selon l’agence de presse Tasnim, les frégates Sahand et Alborz, les vedettes de classe Fajr et de classe Sirik, le navire Tonb, les embarcations de débarquement de classe Hormuz, les aéroglisseurs, les hélicoptères, les sous-marins Ghadir et Fateh et l’escadron d’hélicoptères faisaient partie des unités présentes à ce défilé.

Pour rappel, le ministère iranien de la Défense a dévoilé, le dimanche 6 novembre, la version améliorée du système de missile sol-air Bavar-373, conçu et fabriqué à l’intérieur du pays, et a inauguré la chaîne de production du missile à longue portée Sayyad B4.

Lors d’un test récent, le système de défense aérienne Bavar-373 a réussi à atteindre une cible à une distance de plus de 300 km avec le nouveau missile.

Selon un rapport publié à l’issue du test, une cible stationnaire a été interceptée à une distance de plus de 450 kilomètres par le radar optimisé du système Bavar-373, elle a été suivie à une distance d’environ 405 kilomètres et a été touchée et détruite à une distance de plus de 300 kilomètres.

(Les images qui suivent sont publiées par le site president.ir.)

Source: Avec PressTV