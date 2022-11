Le gouvernement américain a autorisé la vente au Qatar de systèmes antidrones pour une valeur totale d’un milliard de dollars, a annoncé mardi le département d’Etat américain.

Le Qatar souhaite acquérir 10 systèmes FS-LIDS, capables de détecter des drones volant à basse altitude, de les identifier et de les neutraliser par brouillage électronique, et 200 intercepteurs Coyote Block 2. Cette vente de matériel sensible devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, a précisé le département d’Etat dans un communiqué.

Le FS-LIDS est fabriqué par le centre de recherche SRC, issu de l’Université de Syracuse, tandis que le Coyote est produit par Raytheon.

« Le projet de vente renforcera les capacités du Qatar à répondre aux menaces présentes et futures » représentées par les drones, précise la diplomatie américaine. « Le montant total est estimé à un milliard de dollars ».

Si elle est confirmée, cette vente d’armement « va répondre aux objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un pays ami », ajoute le communiqué.

Source: AFP