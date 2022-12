Commentant l’assassinat du jeune palestinien Ammar Mofleh (22 ans), le vendredi 2 décembre, à Hawara, à l’entrée de Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a écrit sur Twitter :

“Un criminel sioniste tue un jeune Palestinien sans défense près de Naplouse devant le monde ! Qui protège le peuple palestinien des crimes des sionistes ? Qui protège le monde du danger du sionisme ? Nous ne nous plaindrons pas auprès de leurs complices arrogants. La solution est la résistance armée. Il n’y a pas d’autre solution pour la libération et la protection”.

Réactions

Commentant cet assassinat, le porte-parole du mouvement de résistance palestinienne Jihad islamique, Tarek Ezzeddine, l’a qualifié de « crime de guerre à part entière qui prouve une fois de plus l’ampleur de criminalité exercée par les forces d’occupation israélienne à l’encontre de notre peuple sans armes ». « Le silence du monde face à ces crimes commis par l’occupation le rend complice avec l’occupant dans l’effusion du sang de notre peuple », a-t-il jugé. Et de conclure : « nous ne pardonnerons jamais à ceux qui ont conspiré contre notre peuple et notre juste cause ».

Pour sa part, le Hamas qui a aussi qualifié ce meurtre de « crime de guerre et contre l’humanité », a condamné le silence de la communauté internationale estimant « qu’elle en assume la responsabilité ». Et d’assurer que ce crime « ne passera pas sans vengeance ».

Quant au groupe de résistance Aarine al-Osoud , (La Tanière des lions), il a appelé tous les citoyens palestiniens de tous les villages , localités et camps en Cisjordanie occupée de sortir dans les rues et de s’attrouper, puis de fermer les routes, empruntées par les colons israéliens et les forces israéliennes.

« Fermer les routes les terrorisera et les rendra hystériques car il entrave leurs voies d’approvisionnement… Comment pouvoir dormir la nuit tandis qu’un de nos lions a été exécuté de sang-froid. Sortez maintenant et non demain. Sortez et criez Allahou Akbar et faites entendre la voix de vos Allahou Akbar sur les toits de maisons. Sortez pour leur fermer les routes, pour les harasser, pour s’affronter avec eux par tous les moyens disponibles. Nous sommes avec vous par la grâce de Dieu et nous n’épargnerons aucune occasion pour leur assener des coups douloureux qui soulagent nos cœurs et les vôtres », a écrit le groupe dans un communiqué.

La République islamique d’Iran a elle aussi dénoncé dans les termes les plus fermes l’assassinat du jeune Mofleh. « La question des droits de l’homme est devenue un jeu aux mains des gouvernements criminels », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

« Cet acte mérite une riposte mondiale. Mais les crimes quotidiens de l’entité criminelle sioniste ne sont jamais condamnees de la part de ceux qui défendent les droits de l’homme et aucune commission d’enquête sur les crimes de l’entité occupatrice n’est réclamée », a regretté Nasser Kanaani.

L’Union européenne a commenté l’escalade des attaques de l’occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem occupées et l’augmentation significative du nombre de martyrs palestiniens ces derniers jours.

Elle déclaré dans un tweet que “le meurtre de 10 Palestiniens en 72 heures montre l’utilisation de la force meurtrière par le service de sécurité israélienne contrairement au droit international“.

”L’escalade de la violence israélienne en Cisjordanie occupée et à Jérusalem nous préoccupe gravement », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Selon le droit international, le recours à la force létale devrait être strictement limité aux situations où il existe une menace grave et imminente pour la vie. Les victimes civiles doivent faire l’objet d’une enquête et la responsabilité doit être assurée ».

Par ailleurs, toujours en Cisjordanie occupée, des colons israéliens ont déraciné ce samedi 3 décembre cinquante oliviers dans la ville de Broqine, à l’ouest de Salfit, non loin de la colonie Ariel, construite sur les territoires appartenant à des Palestiniens. Cette poilitique de déracinement d’oliviers est systématiquement utilisée impunément par les colons dans le cadre d’une politique sournoise destinée à faire partir les Palestiniens de leurs terres, en même temps que la construction de nouvelles colonies ou l’élargissement de celle établies.

Source: Divers