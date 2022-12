La police de l’occupation israélienne a abattu un Palestinien ce vendredi 2 décembre en Cisjordanie occupée. Le neuvième depuis mardi 29 novembre.

Selon un membre de la municipalité de Hawara, Wajeh Odeh, une querelle a éclaté entre le Palestinien et un garde-frontière israélien dans la zone d’Hawara, à l’entrée de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par l’entité sioniste en 1967.

« Un soldat israélien a poussé le Palestinien au sol et lui a tiré dessus à bout portant, » a-t-il déclaré à l’AFP. Ils s’étaient auparavant bagarrés et le jeune palestinien avait molesté le garde-frontière israélien, comme le montrent les images de la vidéo ci-dessous.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que les forces israéliennes « ont empêché les citoyens et les ambulances de s’approcher de lui pour lui apporter les premiers soins ».

Le martyr s’appelait Ammar Hamdi Mofleh et avait 22 ans, selon les médias palestiniens.

Le Croissant rouge palestinien a rendu compte de 10 blessés dans des affrontements à Hawara avec les forces d’occupation israélienne. Dont un par une balle en caoutchouc.

La police de l’occupation israélienne a livré une version mensongère de ce meurtre. Il y est question que le Palestinien a mené une attaque au couteau contre un couple de colons israéliens qui se trouvaient dans une voiture, après avoir ouvert la porte d’une voiture.

Il a été blessé par balles par le conducteur du véhicule, selon le communiqué de la police qui a argué que « le terroriste a identifié un groupe de gardes-frontières qui patrouillaient à proximité, s’est dirigé vers eux et a réussi à poignarder l’un » d’eux, poursuit le communiqué.

Selon la police, le commandant de la compagnie est alors intervenu pour tenter d’arrêter le Palestinien « qui a résisté et tenté de se saisir de son arme ». Le commandant a alors ouvert le feu et tué le Palestinien de plusieurs balles « par crainte pour sa vie et celle des personnes autour de lui », toujours selon la police israélienne.

Il s’agit du neuvième Palestinien tombé en martyr depuis mardi en Cisjordanie, la plupart lors d’affrontements avec les forces israéliennes ou de raids de ces dernières. Les Palestiniens ayant intensifié leurs attaques anti israéliennes ces derniers mois au moment où les Israéliens poursuivent sans répit la colonisation de la Cisjordanie. Sans réaction qui vaille de la part de la communauté internationale.

Deux palestiniens ont été blessés ce vendredi lorsque des colons israéliens ont attaqué le quartier Tal al-Ramidat, dans la ville d’al-Khalil au sud de la Cisjordanie.

Lundi, l’envoyé des Nations unies pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti que la situation en Cisjordanie « atteignait un point d’ébullition ».Au moins 145 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, dans les territoires occupés en 1948 et dans la ville sainte d’al-Qods. Il est aussi question de 26 israéliens qui ont péri dans les opérations de résistance palestiniennes.

Source: Avec AFP