Les joueurs de l’équipe nationale marocaine ont célèbré leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde « Qatar 2022 », après leur victoire sur l’équipe nationale espagnole, en hissant le drapeau palestinien.

Des clips vidéo ont circulé montrant les joueurs de l’équipe nationale marocaine agitant le drapeau palestinien, célébrant la victoire avec les supporters marocains dans le stade Education City.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe nationale marocaine célèbre sa victoire en hissant le drapeau palestinien.Une photo du joueur marocain, Jawad Al-Yamiq, avait déjà circulé, alors qu’il hissait le drapeau palestinien après la victoire de son pays sur le Canada.

Le public marocain a pris position lors de la Coupe du monde Qatar 2022, en défense de la cause palestinienne, après qu’un groupe de supporters du Maroc ait refusé de parler à un journaliste israélien, scandant qu’il était avec la Palestine et contre l’occupation, malgré les cris du journaliste israélien que « votre gouvernement a normalisé avec nous… et nous devons être en paix maintenant! »

Source: Médias