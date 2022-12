Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan, a affirmé: « Les États-Unis restent le plus ancien allié, mais il est important de construire des ponts avec tout le monde et de s’ouvrir à tous dans le monde ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan, a déclaré que « les relations entre son pays et les États-Unis d’Amérique resteront solides malgré les différends qui « .

« Nous avons de bons dialogues avec nos partenaires américains, mais nous avons besoin d’un véritable dialogue stratégique », a ajouté ben Farhan lors d’une table ronde à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, ajoutant : « Je pense que les USA jouent un rôle important et continue de jouer ce rôle dans la région, notamment en termes de sécurité ».

Il a estimé que « chaque administration américaine a des approches et des politiques différentes », et a poursuivi : « Il y aura sans aucun doute de nettes divérgences ».

Cependant, le ministre saoudien a souligné que « les intérêts américains seront les mêmes si l’administration est démocrate ou républicaine. Nous avons des relations très fortes avec les USA à travers différentes administrations, et nous sommes habitués à gérer les divérgences ».

Ben Farhan a souligné que « les intérêts se poursuivront à l’avenir, et les domaines de coopération entre le Royaume et le Golfe d’une part, et les Etats-Unis resteront forts », soulignant que « les USA restent le plus ancien allié, mais il est important de construire des ponts avec tout le monde et de s’ouvrir à tous dans le monde. »

Les États-Unis avaient exprimé leur agacement face à la visite du président chinois Xi Jinping à Riyad.

La Maison Blanche a déclaré que « la visite est un exemple des tentatives de Pékin d’exercer son influence » et que cela « ne changera pas la politique américaine envers le Moyen-Orient ».

« Nous reconnaissons l’influence que la Chine essaie de développer dans le monde », a déclaré aux journalistes John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Il est à noter que le président américain Joe Biden s’est rendu en Arabie saoudite en juillet dernier, dans le cadre d’une tournée dans le Golfe, qui a été suivie de divergences entre l’Arabie saoudite et les États-Unis, notamment sur les prix du pétrole, Washington accusant Riyad de se ranger du côté de la Russie.

Le dialogue avec la Chine est important et les relations avec la Russie sont bonnes

Dans ce contexte, le ministre saoudien des Affaires étrangères a souligné que « le dialogue avec la Chine, deuxième économie mondiale, est un enjeu très important ».

Ben Farhan a révélé la présentation « d’une version actualisée de la vision du roi Salmane pour la coopération entre les Etats du Golfe », soulignant que « le royaume soutient la création d’un Etat palestinien indépendant ».

Concernant les relations entre le Royaume et la Russie, il a souligné que les relations sont bonnes entre Riyad et Moscou, et que cela doit être construit par le dialogue, ce qui a aidé le Royaume à négocier des accords pour la libération de certains prisonniers.

Source: Médias