Des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, après une apparente attaque de drones.

L’alerte aérienne a été déclenchée ce mercredi 14 décembre dans les régions ukrainiennes de Jitomir, de Vinnitsa et de Kiev, d’après une carte en ligne du ministère local de la transformation numérique.

« Des explosions dans le quartier de Shevchenkivsky. Les services (d’urgence) sont en chemin », a pour sa part indiqué le maire sur un réseau social, prétendant que le système de défense anti-aérien avait abattu dix « drones kamikazes de fabrication iranienne » au-dessus de Kiev et de ses environs.

Des infrastructures ukrainiennes visées

Depuis le 10 octobre, les forces armées russes mènent des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.

Vladimir Poutine avait alors déclaré que c’était une réponse à l’attaque terroriste contre le pont de Crimée et contre d’autres sites civils en Russie.