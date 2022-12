Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a mis en garde, le mardi 13 décembre, les dirigeants africains contre le rôle « déstabilisateur » de la Chine et de la Russie en Afrique, lors d’un sommet à Washington.

« S’agissant de la Chine, on constate qu’elle étend son empreinte sur le continent quotidiennement (…) et pas toujours de manière transparente en termes de ce qu’ils font et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n’est pas déjà le cas », tandis que la Russie « envoie des armes à bas prix et des mercenaires », a dit Lloyd Austin lors d’un forum en présence de plusieurs présidents africains.

« La combinaison de ces activités de ces deux pays, je crois que cela mérite d’y prendre garde. Et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice », a poursuivi le chef du Pentagone, cité par l’AFP.

Austin s’exprimait lors d’un forum sur la sécurité sur le continent au premier jour d’un sommet de trois jours entre les Etats-Unis et l’Afrique à Washington.

Près d’une cinquantaine de dirigeants africains participent à ce sommet, le second de la sorte après celui organisé en 2014 sous la présidence de Barack Obama.

Réaction russe

En réaction, Moscou a estimé que le sommet États-Unis-Afrique n’entravera pas la coopération entre la Russie et l’Afrique.

« De tels sommets ont été organisés par les Chinois, les Turcs, l’Union européenne et certains autres pays. Je pense que tout cela est une routine adoptée par de nombreux pays. Nous allons organiser le deuxième sommet de ce type », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov.

Et de poursuivre : « Nous construirons des relations avec l’Afrique sur la base de l’égalité et du respect mutuel, et les pays du continent africain comprendront comment les autres pays, notamment les pays occidentaux, le feront ».

La coopération entre la Russie et l’Afrique est devenue plus active ces dernières années. En 2019, le premier forum Russie-Afrique s’est tenu à Sotchi. La deuxième rencontre entre la Russie et l’Afrique est prévue pour juillet 2023.