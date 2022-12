Le bloc du Hezbollah a réitéré sa condamnation à « la politique de blocus et de sanctions américaines agressives imposées à notre pays et à notre peuple », estimant qu’elle a des objectifs politiques qui servent les ennemis du pays et leurs intérêts aux dépens du peuple du pays et de ses choix nationaux.

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, à l’issue de sa réunion périodique dans son siège central, le bloc « Fidélité à la résistance » a d’abord adressé à l’occasion de Noël et du Nouvel An, « ses félicitations à tous les Libanais, et à tous les peuples qui aiment la foi, la vérité, la justice et la sécurité. » Dans son texte, le bloc sollicite « Dieu Le Tout-Puissant, pour que les conditions de l’humanité changent pour le meilleur, pour que les Libanais entament leur nouvelle année avec plus de foi, d’ardeur patriotique et de détermination pour faire face aux défis fatidiques, pour surmonter les obstacles qui entravent la régularité du travail des institutions constitutionnelles et pour résoudre les problèmes structurels et autres du pays ».

Estimant que « l’élection d’un nouveau président pour la République libanaise est une échéance nationale par excellence », il a souligné que « seul le consensus national peut garantir son accomplissement dans les plus brefs délais et au moindre coût et séquelles ». Déplorant « les attitudes négatives qui refusent le dialogue, conduisant à un accord national au regard des équilibres électoraux existants », et les qualifiant de « surprenantes et incompréhensibles, en plus de fait qu’elles ouvrent, intentionnellement ou non, la voie à l’ingérence régionale et internationale, au détriment des intérêts nationaux suprêmes du pays ».

« Le dialogue bilatéral ou plus général doit se poursuivre entre les différentes parties locales, dans la mesure du possible, étant donné que chacun est soucieux d’interagir avec les élections et ses résultats conformément à ce qui préserve l’unité, la puissance, la souveraineté et ses grands intérêts », a insisté le bloc. Rappelant que « le passage à la phase de stabilité et de règlement des problèmes dont souffre les citoyens sur le plan des produits alimentaires, des médicaments, de la santé, de l’éducation, des garanties sociales, des opportunités d’emploi, des investissements, du traitement des déchets, de la protection de l’environnement, etc. dépend de l’accomplissement de l’élection présidentielle, qui est devenue la porte d’entrée naturelle pour promouvoir le calme intérieur d’une part et activer les solutions de l’autre ».

Selon lui, « la mise en œuvre de la loi du budget général pour l’année 2022 et le respect de son esprit permettent de régler de nombreux problèmes et les aménagements détaillés auxquels sont confrontées certaines administrations ou services publics, notamment à l’Université libanaise, dans les écoles publiques, les municipalités et autres… Ceci nécessite une coopération positive et une compréhension mutuelle entre les responsables administratifs et un suivi sérieux de la part des ministres concernés, chargés de missions intérimaires à l’étape actuelle ».

Et de poursuivre en accusant les Etats-Unis des maux dont souffrent les Libanais et en demandant au gouvernement d’agir.

« Avec l’avènement de la saison hivernale et les préparatifs qu’elle exige de la part des citoyens en général, notamment ceux qui affectent leur vie quotidienne, et compte tenu de la poursuite du blocus cruel et agressif imposé par l’influente administration américaine, qui prétend à tort l’amitié des Libanais, tout en continuant pratiquement à les affamer et à leur refuser l’accès à la nourriture, aux médicaments, à l’électricité et au matériel de chauffage à bas prix, voire même à l’aide décidée par certains pays qui coopèrent et compatissent avec la souffrance des Libanais et leurs problèmes actuels, le gouvernement et toutes les forces politiques devraient accorder l’attention nécessaire à ces exigences et coopérer dans toute la mesure du possible afin de réduire au maximum le poids et les charges de ces exigences ».

« La politique de blocus et de sanctions américaines agressives imposées à notre pays et à notre peuple a des objectifs politiques qui servent les ennemis du pays et leurs intérêts aux dépens du peuple du pays et de ses choix nationaux », a-t-il condamné.

Sur le dossier palestinien, le bloc du Hezbollah a affirmé qu’il « voyait avec confiance et espoir l’escalade des actions de la résistance en Cisjordanie, ce qui indique l’enracinement et la consolidation de cette option parmi le peuple palestinien et ses jeunes générations ».

Il a salué « l’esprit de défi de ces gens », assurant « être fier d’eux » et « soutenir d’une main ferme les factions de la résistance dans toute leur diversité, et par derrière elles, le peuple palestinien courageux et prêt à se sacrifier ».

Et le Bloc du Hezbollah de conclure : « La voie de la résistance poursuivie par le peuple palestinien a fait ses preuves dans la lutte contre l’ennemi occupant. (Elle) a torpillé ses complots et miné ses calculs qui misent sur l’apprivoisement des nouvelles générations afin qu’elles normalisent avec lui. (Elle a permis) ainsi l’accumulation des exploits sur le chemin de la libération et de la victoire totale ».

