Pour Kiev, le résultat de la finale du Mondial ne signifie rien, puisque « la FIFA a déjà perdu ». Une rancœur évidente après que l’organisation internationale a refusé de servir de plateforme pour « le message de paix » de Zelensky qu’il voulait faire passer avant le match France-Argentine le 18 décembre.

Selon les informations de la CNN, le bureau du Président ukrainien a également déclaré qu’il distribuerait la vidéo de manière indépendante si la FIFA refusait de le faire, ce qui montrerait que « la FIFA a perdu sa précieuse compréhension du football – en tant que jeu qui unit les peuples, plutôt que de soutenir les divisions existantes. »

Or, la position de Kiev n’a pas été soutenue dans les réseaux sociaux. En commentaire du post « la Fifa a déjà perdu », plusieurs ont exigé l’Ukraine « d’arrêter d’impliquer la politique dans le sport ».

Juste parce qu’ils n’ont pas permis à Zelensky de parler de politique lors d’un événement de football? »

Certains n’ont pas manqué d’ironiser là-dessus:

« L’Ukraine aurait dû gagner la Coupe du monde. Tout comme l’Ukraine a remporté l’Eurovision. Oubliez le mérite, donnez tout à l’Ukraine!!! […] Si vous mettez du pain sur la table pour vos enfants avant de nourrir les Ukrainiens, vous êtes aussi un poutiniste. »

« La Fifa a épargné à Zelensky l’embarras d’entendre tout un stade huer et se moquer de son message. »

« Savez-vous où l’argent que les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays européens vous envoient disparaît? Panama? Bahamas? Ou ailleurs? »

La décision de la FIFA, institution organisatrice de la Coupe du monde, de s’abstenir de tout commentaire suite à la demande de la CNN, a été saluée par nombre de personnes:

« J’ai été très impressionné que la FIFA ait eu la force de refuser une plateforme à Zelensky afin de souiller davantage l’esprit des gens et de promouvoir sa guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Nous en avons marre de lui et de sa mendicité constante », a jugé un utilisateur.

« J’en ai besoin »

Coutumier de s’immiscer dans des événements mondiaux, comme cela a été le cas pendant le Festival de Cannes ou des Grammy Awards, le Président ukrainien a finalement tenté sa chance auprès de certains médias.

Par exemple, The Times et The Sunday Times ont diffusé ce fameux message via YouTube en déclenchant aussi un mécontentement en commentaires.

« Tout le texte peut être raccourci en un court « J’en ai besoin » », ont jugé certains estimant que « pour une fois, la FIFA a fait preuve d’un peu d’un cran et a repoussé ce type ».

Source: Avec Sputnik