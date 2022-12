Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian lors du 3e Forum du dialogue de Téhéran, le 19 décembre 2022. ©Mfa.ir

« Nous sommes prêts à rouvrir les ambassades respectives dès lors que l’Arabie saoudite sera prête », a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères.

En marge du troisième Forum du dialogue de Téhéran, qui s’est tenu le lundi 19 décembre, Hossein Amir-Abdollahian, a précisé : « Nous sommes prêts à ce que les mesures nécessaires soient prises suivant un processus diplomatique officiel afin de rouvrir les ambassades respectives et faire revenir les relations bilatérales à leur état normal, dès lors que l’Arabie saoudite sera prête. En effet, la partie saoudienne, va devoir décider comment suivre une approche constructive envers l’Iran », rapporte le site iranien francophone PressTV.

En ce qui concerne la conférence dite « Bagdad II » qui aura lieu ce mardi en Jordanie, M.Abdollahian a affirmé qu’aider au renforcement du processus politique en Irak serait le sujet principal de cette réunion.

« Pourtant, les responsables des pays étant invités à la conférence d’Amman, ainsi que la RII, profiteront de cette occasion pour exprimer leur opinion au sujet des défis régionaux et internationaux. Nous croyons que la conférence Bagdad II pourrait être un grand pas en avant pour sortir des crises ».

« Le message principal de cette conférence doit se focaliser sur les coopérations régionales sans permettre l’ingérence étrangère », a souligné le ministre iranien.

Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que la RII avait toujours favorablement accueilli le dialogue et la coopération avec les pays de la région dont ceux du golfe Persique.

Toujours selon le ministre des Affaires étrangères, il est établi que messieurs Josep Borrell (vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité), et Enrique Mora (secrétaire général adjoint du service d’action extérieure de l’UE) fassent un déplacement en Jordanie simultanément à la visite de la délégation iranienne.

« Des contacts permanents sont en cours avec sérieux entre MM. Bagheri et Mora, tout comme entre M. Borrell et ma personne. La conférence de la Jordanie offre une opportunité idéale pour compléter les pourparlers ; et j’espère qu’on pourra être témoin d’un changement d’approche et un comportement plus réaliste de la part des Américains par rapport à leur approche de ces trois derniers mois. »

« Je tiens à annoncer clairement aux Américains qu’ils vont devoir choisir entre l’hypocrisie et la véritable aspiration à parvenir à un accord et revenir au Plan global d’action conjoint [PGAC, JCPOA selon le signe anglais] », a également précisé le ministre iranien des Affaires étrangères.

Conférence Bagdad II

Rappelons que la Jordanie accueille ce mardi une réunion rassemblant la France et les principaux pays de la région, dont l’Iran et l’Arabie saoudite, pour tenter de désamorcer par le dialogue les crises qui s’aggravent dans la région.

La conférence Bagdad II se tient sur les rives de la mer Morte, après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021 à l’initiative du président français Emmanuel Macron et de l’Irak.

« L’objet d’une telle réunion est de mettre autour de la table des voisins, des partenaires de l’Irak pour essayer d’avancer en favorisant le dialogue », selon la présidence française, citée par l’AFP.

La réunion doit se pencher sur des problèmes communs, comme le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire, ainsi que sur la coopération régionale en matière d’énergie.