Dans un entretien avec Studio solidaire, animé par le député belge du Parti du travail belge, Nabil Boukili, la jeune Ahed al-Tamimi parle de sa lutte et celle de son peuple pour la liberté et la fin de l’occupation israélienne de sa patrie.

Selon elle, la lutte pour sa patrie revient à la lutte contre l’impérialisme dont les intérêts sont défendus par ‘Israël’.

S’adressant aux peuples, elle leur demande de faire pression sur leur gouvernement et à agir sans se contenter de paroles ou de sentiments.

Cette interview a été diffusée sur le site du media le 10 décembre 2022. Elle semble avoir été réalisée en marge du Mondial Qatar-2022. Ahed al-Tamimi commentait sans doute l’élan de soutien à la cause palestinienne qui s’est manifestée durant ce tournoi international.

Icône de la cause palestinienne depuis sa tendre enfance, elle s’est fait remarquer par son courage dans ses affronts avec les soldats de l’occupation israélienne pendant leurs incursions dans son village natale Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée. Le tout en photos et en vidéos devenues virales.

Ayant giflé un soldat israélien en 2017, à l’âge de 16 ans, elle avait été arrêtée et condamnée à la prison pendant 8 mois. Depuis sa sortie, elle effectue une tournée internationale ou elle poursuit sa lutte en tant que porte-parole de son peuple.

Cette tournée l’a conduit en France, en Grèce, en Espagne, où Emilio Butragueño, vice-président du club de football du Real Madrid, qui lui offre dans ses locaux un maillot à son nom, après qu’elle a rendu visite aux joueurs. Un geste qui a irrité le ministère israélien des Affaires étrangères. Elle s’est rendue par la suite en Algérie puis en Tunisie.



Elle a fait une apparition lors du Mondial de Qatar, sur l’un de ses stands pendant la Finale entre l’Argentine et la France.

Elle portait le kouffiyeh sur la tête et se drapait du drapeau palestinien.

Son apparition a été haranguée par le chercheur israélien proche du Mossad Eddie Cohen qui a écrit sur sa page Twitter, d’un ton moqueur : « Ammo Ahed (terme en arabe qui signifie Oncle), qui t’a payé le prix de ton voyage et ton séjour dans un hôtel de 5 Etoiles, toi et tes parents. Et comment as-tu pu franchir les frontières de la Jordanie en toute dignité ? La cause (palestinienne) est un bon business pour toi. Tu as de la chance ».

Un twitter, Anwar, lui a répondu d’un ton aussi sarcastique : « Ammo Eddie. C’est un bon business à vos dépens. Surtout lorsque nous avons vu le regard des gens pour vous pendant ce Mondial honorable ».

Et de poursuivre : « laisse-la s’y rendre et se réjouir en regardant les matchs, tout en étant honorée et digne. Ce n’est pas comme les journalistes israéliens qui ont été dénigrés par les gens dans le monde entier ».



Les Israéliens n’ont pas caché leur désarroi face aux réactions des gens durant ce tournoi mondial qui refusaient de leur parler, lorsqu’ils apprenaient leur identité. Faisant dire aux observateurs que le processus de normalisation est toujours rejeté par les peuples arabes, alors qu’ils croyaient leur contraire depuis les Accords d’Abraham.

Le drapeau palestinien a été le vrai emblème du Mondial Qatar-2022 au cours duquel il a été arboré par les gens dans les stands et dans les rues, et par les joueurs, dans les stades.



Cette manifestation de soutien à la cause palestinienne s’est couronnée lorsque l’équipe nationale du Maroc l’a placé au milieu, après avoir gagné contre le Portugal, avant de passer aux quarts de finale. ِEt ses joueurs l’ont arboré aussi. D’autant que le Maroc fait partie des derniers pays qui ont normalisé leur liens avec l’entité sioniste.

