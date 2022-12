Les services de sécurité libanais ont identifié les auteurs d’une attaque contre les Casque bleus irlandais qui a fait un mort, a indiqué jeudi à l’AFP une source judiciaire, selon laquelle les soldats étaient pourchassés par des hommes armés.

L’attaque contre un véhicule de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dont trois autres soldats irlandais ont été blessés, s’est produite le 14 décembre dans un village du sud du Liban.

« L’enquête a pu identifier les suspects mais jusqu’à présent aucun d’entre eux n’a été arrêté et les services de sécurité les recherchent toujours », indique la source judiciaire.

Selon cette source, « la patrouille a été la cible de tirs d’au moins deux personnes à son arrivée » au village d’Al-Aqbiya.

Selon la même source, les premiers résultats de l’enquête « indiquent que l’incident était prémédité et que la patrouille était surveillée et poursuivie par une voiture transportant des hommes armés ».

« Elle a été harcelée et interceptée à deux endroits avant d’arriver sur les lieux de l’incident », ajoute la source judiciaire.

La Finul, composée de quelque 10.000 Casques bleus, est déployée depuis 1978 pour faire tampon entre le Liban et l’entité sioniste.

Les suspects ont été identifiés grâce à des entretiens avec des témoins civils, selon la source, qui a évoqué « des difficultés liées à l’enquête » sans les préciser.

La Finul avait appelé vendredi Beyrouth à rapidement faire la lumière sur l’attaque et à traduire les responsables en justice.

Elle avait indiqué avoir lancé une enquête sur l’incident, qui s’est produit en dehors de sa zone d’opérations dans le sud du Liban.

Les forces armées irlandaises avaient affirmé que les Casques bleus se dirigeaient vers Beyrouth quand ils ont été « la cible de tirs d’armes légères ».

D’après une source judiciaire libanaise, sept balles ont transpercé le véhicule, dont l’une a tué de plein fouet le conducteur, en visant l’arrière de sa tête. Trois autres soldats ont été blessés lorsque le véhicule a percuté un pylône.

Le Hezbollah s’est démarqué de l’attaque et s’est empressé de présenter ses condoléances aux forces de la Finul.

Parmi les trois blessés, le Casque bleu irlandais grièvement atteint a été rapatrié mercredi.

Source: Avec AFP