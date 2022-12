Des personnes de tous horizons ont répondu, le samedi 24 décembre, à l’appel du « Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation », qui regroupe 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l’homme, et ont participé à des rassemblements nationaux dans près de 30 villes, dont Casablanca, Oujda, Meknès, Tanger, Larache, Khemisset, Agadir et Khouribga, afin de témoigner leur solidarité avec les Palestiniens et de condamner la normalisation des relations du Maroc avec le régime de Tel-Aviv.

Les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du parlement marocain à Rabat, la capitale, où ils ont scandé des slogans condamnant la normalisation et ont exigé l’annulation de l’accord.

Les manifestants ont également brandi des drapeaux palestiniens et porté des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « La normalisation est une trahison » et « La lutte se poursuivra jusqu’à la révocation de l’accord de normalisation ».

التظاهرات الحاشدة لمناهضة التطبيع في ٣٥ مدينة مغربية، اضافة الى الاستفتاء على القضية الفلسطينية الذي اجرته الجماهير المغربية في مونديال قطر، يلزم الحكومة المغربية بدرجة معينة من تصحيح المسار.#مغاربة_ضد_التطبيع pic.twitter.com/RO8wTXSUmF — Lahlou Anas 🇲🇦 🇵🇸 (@lahlouanas_M) December 25, 2022

Les manifestants marocains ont également brûlé le drapeau israélien devant le parlement.

Le coordinateur du « Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation », al-Tayyeb Modad, a déclaré que les manifestations nationales transmettent le message que la nation entière est fermement opposée à la normalisation avec ‘Israël’, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Le 10 décembre 2020, ‘Israël’ et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques, après une période de rupture remontant à 2000.

Le 22 du même mois, le gouvernement marocain a signé une « déclaration conjointe » avec ‘Israël’ et les États-Unis, lors de la première visite d’une délégation officielle américano-israélienne dans la capitale, Rabat.

La majorité de la population et des partis marocains rejettent cette normalisation et ne cessent de la condamner.