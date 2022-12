La correspondante de la station de service public danoise, Mathilde Kemmer, a révèlé que « les services de renseignement ukrainiens lui ont demandé d’effectuer un travail de propagande pour l’Ukraine, afin de prouver qu’elle n’est pas pro-russe ».

La principale historienne danoise de la guerre en Ukraine, Mathilde Kemmer, a révélé la semaine dernière que « le service de renseignement ukrainien a refusé de lui accorder l’autorisation de travailler en Ukraine , à moins qu’elle n’accepte de laisser l’agence d’espionnage diriger ses reportages ».

« La proposition lui a été faite par un officier des services de sécurité ukrainiens, l’agence de renseignement connue sous le nom de SBU, lors d’une réunion ce mois-ci à Kievv, à laquelle ont également assisté deux diplomates de l’ambassade », a déclaré Kemmer.

The Intercept a rapporté que « les deux diplomates ont négocié la réunion dans le cadre d’un effort pour aider Kemmer à comprendre pourquoi l’Ukraine avait brusquement rejetté son autorisation de travail en août, peu de temps après avoir effectué un voyage de presse sur les lignes de front autour de Mykolaïv: un port qui surplomb stratégiquement la mer Noire ».

Dans ce contexte, un traducteur qui travaillait avec Kemmer à Mykolaïv a déclaré au site d’information ukrainien Zaborona qu’après un malentendu à un poste de contrôle près de la ligne de front ayant conduit à leur détention pendant une courte période parce qu’ils avaient voyagé sans officier de presse militaire, les responsables ukrainiens ont vérifié tous les comptes Kemmer sur les réseaux sociaux.

Depuis que Kemmer réside à Moscou depuis plus d’une décennie, ses pages Instagram et Facebook regorgent de photos et de vidéos montrant tous ses reportages, des discours officiels du président russe Vladimir Poutine à la Coupe du monde 2018 en Russie, en passant par couvrir le quotidien dans les régions à présence russe, dont Donetsk et la Crimée.

Le rapport d’Intercept a indiqué que cela « était apparemment suffisant pour que certains soldats ukrainiens soupçonnent que Kemmer pourrait être pro-russe », mais elle est finalement retournée à Mykolaïv et a poursuivi ses reportages.

Le rapport ajoute : « Kemmer a ensuite reçu un e-mail de l’armée ukrainienne indiquant que son accréditation de presse, qui lui permet d’y travailler, a été révoquée, sans explication, à la demande des services de sécurité ukrainiens ».

Le rapport souligne : « Kemmer a passé les trois mois suivants à essayer d’obtenir une explication sur la raison pour laquelle elle a été soudainement empêchée de faire un reportage », ajoutant que « finalement, son patron, Nils Cavalli, rédacteur en chef du magazine DR, a demandé au ministère danois des Affaires étrangères Affaires pour obtenir de l’aide, et Kemmer a été invité au siège de l’administration de Sécurité d’État à Kiev ».

Avant la réunion, Kemmer a déclaré, dans un message sur Facebook, qu’elle avait entendu de trois sources que « le service de sécurité la considère comme une pro-russe, peut-être même un agent de celui-ci ».

Kemmer a ajouté que « Cavalli lui avait révélé, par téléphone depuis Copenhague, que « beaucoup d’accusations multiples avaient été portées contre elle, et on parlait beaucoup de photos aléatoires sur son compte Facebook, principalement les photos prises à Donetsk en 2017. »

Selon le compte Facebook de Kemmer, « un officier du renseignement du nom d’Oleg lui a dit que les photos qu’elle avait publiées sur le réseau social lors du défilé du Jour de la Victoire le 9 mai à Donetsk étaient suspectes, car elles montraient des personnes et des véhicules décorés, ce que les Ukrainiens estiment comme une forme de propagande prosoviétique ».

Kemmer a déclaré que « lorsqu’elle a demandé aux diplomates danois comment convaincre les services de renseignement ukrainiens qu’elle ne travaillait pas sur la propagande russe, le responsable ukrainien a suggéré que Kemmer accepte de produire une série de « bonnes histoires » sur la guerre, entièrement basées sur des vidéos et photos fournies par le State Security Apparatus, et de les publier sur sa page Facebook, afin de prouver qu’elle n’était pas pro-russe ».

Kemmer a refusé la demande, disant à l’officier du renseignement qu’elle « ne peut pas fonder ses rapports sur le matériel de quelqu’un d’autre et doit rencontrer ses sources en personne », et la réunion s’est terminée brusquement.

The Intercept a noté que « la proposition a provoqué la colère de Kemmer qui s’est vie forcée de révéler que les services de renseignement ukrainiens avaient tenté de la contraindre à se joindre à leurs efforts de propagande, même si cela pouvait l’empêcher de retrouver ses lettres de créance ».

Selon le site Web, citant Cavali : « L’une des raisons qui ont conduit à raconter cette histoire était le sentiment qu’il s’agissait d’une violation de l’indépendance et de la liberté de la presse, et il n’y avait pas d’autre choix que de révéler ce qui s’était passé pendant la réunion. »

