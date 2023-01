Considéré en Iran comme un « héros national », le général Qassem Soleimani, haut commandant anti-terroriste iranien, était un commandant charismatique de la Résistance, un maître stratège et un diplomate chevronné avec des admirateurs à travers le monde.

Il était reconnu en Occident comme un « commandant de l’ombre », comme un « homme qui a changé le Moyen-Orient ». En fait, il l’a changé pour le mieux – une région plus forte et indépendante qui dit non à l’impérialisme occidental.

Le général Soleimani a déjoué le complot infâme des États-Unis visant à créer un « nouveau Moyen-Orient », comme l’a déclaré la secrétaire d’État américaine de l’époque, Condoleezza Rice, en 2006 après qu’Israël a lancé une guerre brutale contre le Liban. Le général en chef a protégé la région et ses habitants de nombreux stratagèmes diaboliques occidentaux.

Comme dans sa vie, le général Soleimani a également rassemblé les Iraniens à sa mort lorsque des millions de personnes sont descendues dans la rue pour lui dire adieu. Pour lui, l’Iran était « la nation iranienne, le territoire iranien et l’islam », comme le mentionne le dernier testament qu’il a laissé derrière lui.

Le souhait de Soleimani : une feuille de route pour la sécurité

Le général Soleimani avait une profonde vision de l’avenir, ce qui se reflète clairement dans son dernier souhait qu’il a dédié à son Iran bien-aimé, à la fois au peuple et au gouvernement.

« Frères, sœurs, pères, mères, mes bien-aimés ! La République islamique connaît aujourd’hui sa période la plus glorieuse. Vous devez savoir que peu importe ce que l’ennemi pense de vous. Qu’est-ce que l’ennemi a pensé de votre Prophète ? Quelles accusations ont-ils portées contre lui et comment ont-ils traité ses enfants immaculés ? Les reproches, la censure et la pression des ennemis ne doivent pas vous diviser » ; c’est ainsi que le martyr Soleimani s’est adressé à la nation iranienne dans son testament.

Le commandant militaire de renommée mondiale semblait avertir son peuple et leur ouvrir les yeux sur le fait que les fauteurs de troubles cherchaient à créer des tensions dans le pays.

Bien sûr, l’Iran, qui renforce les peuples de la région et soutient le front de la Résistance qui se renforce de jour en jour, est la cible principale des campagnes occidentales. Il serait prudent de suggérer que le langage de menace et de bellicisme de Washington est devenu le texte sacré de sa politique étrangère envers Téhéran.

Le général Soleimani a non seulement alerté son peuple des complots ennemis, mais encore lui a également fourni des piliers pour protéger et sauvegarder la République islamique d’Iran.

« Vous devez savoir que la République islamique est un sanctuaire, et si ce sanctuaire est préservé, d’autres sanctuaires seront également préservés », a-t-il écrit, en référence aux sites les plus sacrés de l’islam qui sont une cible directe de l’hégémonie occidentale.

Haj Qassem, comme on l’appelait, affirmait que l’Occident vise à détruire les sociétés de l’intérieur en visant les valeurs de base surtout les valeurs morales. La guerre pour détruire l’Iran avait déjà commencé il y a des années. Le commandant iranien, par sa détermination, a su communiquer une feuille de route pratique pour écarter de tels complots.

Le deuxième pilier souligné par le général Soleimani était le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei et le « Wilayat-e-Faqih » (gouvernance de la jurisprudence islamique).

« Vous savez parfaitement que le plus pur érudit religieux qui a ébranlé le monde entier et ravivé l’islam – notre grand et pur Khomeini – a déclaré que ‘Wilayat-e-Faqih’ est la seule prescription pour le salut de cette nation. Par conséquent, ceux d’entre vous qui y croient en tant que musulmans chiites basés sur la religion, et ceux d’entre vous qui y croient en tant que musulmans sunnites basés sur la logique, doivent savoir que vous devez refuser d’abandonner la tente de Wilayat, et sans aucune discorde entre vous », a-t-il expliqué.

En soulignant l’importance de l’unité, le général Soleimani a attiré l’attention sur une vision du monde holistique présentée par l’islam et la République islamique.

S’adressant au peuple, il affirmait qu’en ce qui concerne l’islam, la République islamique, les sanctuaires islamiques et le Wilayate-Faqih représentent les couleurs de l’humanité.

« Vous savez que j’ai accordé plus d’attention à l’humanité, à l’affection et à la nature innée qu’aux couleurs politiques », a-t-il déclaré, soulignant la véritable essence de l’islam, une religion de miséricorde et de paix.

S’adressant aux politiciens, le général Soleimani a déclaré que l’Ayatollah Khamenei avait besoin de leur coopération et de leur aide, les exhortant à « diriger la société avec vos déclarations, réunions et soutien ».

Il a averti les responsables [politiques] que les gouvernements sont le principal facteur à la fois de renforcement des familles et de rupture des familles et que le front de l’Arrogance fera de son mieux pour promouvoir l’incrédulité et la déviation, qui sont d’ailleurs irréversibles.

Si ces principes sont appliqués, a-t-il affirmé, tout le monde sera sur le chemin du Leader, de la Révolution et de la République islamique, en s’appuyant sur les piliers capables de protéger l’Iran et l’islam.

Ailleurs dans son testament, il s’est adressé au Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et aux forces de police en disant « vous devez acquérir une compréhension opportune de l’ennemi, de ses objectifs et de sa politique, puis prendre des décisions et agir rapidement ».

La façon dont le grand martyr a décrit les menaces et défis auxquels pourrait être confrontée la République islamique reflétait sa perspicacité et sa capacité à regarder vers l’avenir.

Le vrai visage de la guerre, le vrai visage de l’Iran

Depuis la mi-septembre, de violentes émeutes soutenues par l’étranger ont balayé l’Iran, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme décédée dans un hôpital après s’être soudainement effondrée dans un poste de police.

Selon le récit occidental, « Amini a été assassiné en garde à vue après avoir été sauvagement battu dans le poste de police ». En réalité, comme le montrent les images de vidéosurveillance, la jeune femme s’est effondrée après une conversation avec une policière à l’intérieur du commissariat.

Les médias occidentaux ont rapporté que les gens protestaient contre le Hijab en Iran et la mauvaise situation économique.

Bientôt, des figures autoproclamées de « l’opposition» telles que l’ancien footballeur Ali Karimi et l’agente engagée par la CIA Masih Ali Nejad sont intervenus et ont lancé un « mouvement » pour inciter les émeutiers et déstabiliser la République islamique.

Le vrai visage du mouvement a rapidement fait surface. Les piliers que Haj Qassem avait appelé les gens à préserver dans son testament étaient attaqués : l’islam, la République islamique d’Iran et le leadership de la Révolution islamique.

Cela fait plus de trois mois que les émeutes ont éclaté, mais la République islamique d’Iran ne s’est pas effondrée. Il y a du ressentiment face aux pressions économiques, principalement causées par les sanctions américaines. Cela ne signifie cependant pas que 88 millions d’Iraniens sont favorables à un « changement de régime ».

L’Iran est là pour survivre parce qu’il a été nourri par le sang de martyrs comme Soleimani.

Par Hiba Morad

Hiba Morad est une universitaire et analyste politique basée à Téhéran, qui poursuit actuellement un doctorat en linguistique à l’Université de Téhéran.

Source: Avec PressTV