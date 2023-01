Le représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, Saeid Iravani a adressé une lettre, le mardi 3 janvier, au secrétaire général de l’ONU et au président du Conseil de sécurité. Il y a cité plusieurs exemples récents de menaces du régime d’occupation d’entreprendre une action militaire contre l’Iran, y compris contre les installations nucléaires de la République islamique.

Dans ce contexte, l’ancien ministre des Affaires militaires du régime israélien, Benny Gantz, a affirmé fin décembre que Tel-Aviv « a considérablement accru sa préparation ces dernières années pour une éventuelle attaque contre l’Iran ».

En réaction à cette déclaration, Iravani a noté : « Tout en mettant en garde contre l’aventurisme militaire du régime israélien contre l’Iran afin de poursuivre ses politiques malveillantes dans la région, la République islamique d’Iran se réserve le droit légitime, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, de répondre à toute menace du régime israélien et de protéger son peuple ainsi que ses intérêts nationaux. »

L’ambassadeur iranien a en outre évoqué un autre exemple récent de propos menaçants de Tel-Aviv : l’ancien Premier ministre israélien Yair Lapid a affirmé qu’aucun cabinet israélien « n’autorisera un Iran nucléaire. S’il est nécessaire d’agir, nous agirons ».

Iravani a déclaré que les menaces du régime israélien d’entreprendre une action militaire contre les installations nucléaires iraniennes constituaient « une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies ».

Le régime israélien s’est toujours opposé aux activités nucléaires pacifiques de l’Iran.

Au fil des ans, il a assassiné au moins sept scientifiques nucléaires iraniens et mené plusieurs opérations de sabotage contre les installations nucléaires de la République islamique.

Conformément à ses tentatives de jeter le programme nucléaire iranien sous un mauvais jour, les responsables successifs du régime ont mené une campagne de propagande bruyante pour saboter les activités nucléaires de la République islamique.

C’est alors que le régime lui-même est le seul détenteur d’armes nucléaires du Moyen-Orient qui a échappé – grâce au soutien que lui ont fourni les États-Unis, son allié le plus ancien et le plus puissant – à l’adhésion au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

En allusion aux accusations récurrentes du régime israélien contre les activités nucléaires de l’Iran, l’ambassadeur d’Iran a, quant à lui, rappelé que le programme d’énergie nucléaire pacifique de la République islamique a fait l’objet « des mesures de vérification, de surveillance et de transparence nucléaires les plus strictes et les plus intrusives jamais mises en œuvre dans un pays de l’histoire de l’AIEA ».

Iravani a conclu sa déclaration en affirmant : « En effet, de telles déclarations bellicistes démontrent que le régime israélien est responsable de tous les actes criminels et terroristes commis contre l’Iran et qu’il doit en supporter les conséquences. »

Source: Avec PressTV