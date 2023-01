Le ministre koweïtien des Affaires étrangères Salem Abdallah Al-Jaber Al-Sabah a évoqué, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue iranien, Hussein Amir Abdellahian, les développements actuels dans la région, en particulier la question palestinienne.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « la conversation téléphonique portait sur les relations bilatérales étroites entre les deux pays, des développements actuels sur les scènes régionales et internationales, et en particulier la cause palestinienne ».

Les deux parties ont convenu « de condamner l’agression israélienne contre le peuple palestinien et la violation par l’occupation des résolutions internationales et ses tentatives continues de changer le statu quo historique et juridique à alQods », selon le communiqué.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de soutenir les efforts internationaux pour maintenir la sécurité, la sûreté et la stabilité de la région.

Ils ont également évoqué les visites mutuelles prévues cette année pour discuter du renforcement de la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines.

Source: Médias