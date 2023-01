Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a affirmé que « l’opération Ain al-Assad était le début d’une action stratégique de Téhéran et de l’axe de la résistance, visant à expulser les forces américaines de la région », ajoutant que « nous poursuivrons cet objectif jusqu’à ce que le résultat soit atteint ».

Et d’ajouter: » l’Iran et l’axe de la résistance se réservent toujours le droit de se venger des auteurs d’actes terroristes, et l’affaire restera ouverte jusqu’à ce que les terroristes soient punis ».

Le général de division Mohammad Bagheri, a déclaré lors d’un message à l’occasion de la commémoration de l’assassinat du martyr Soleimani, que « cet acte terroriste a surpris les Iraniens et les peuples islamiques, se demandant comment un gouvernement a pu cibler l’invité officiel du gouvernement irakien avec une attaque par drone, en violation de toutes les lois internationales ».

Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes a ajouté : « Faire face à l’acte terroriste américain est devenu la première exigence du peuple iranien », soulignant que « les forces armées iraniennes ont réalisé que la réponse à l’assassinat est une question légitime, donc il a préparé et détruit la base américaine d’Ain al-Assad en Irak, qui était l’une des bases de planification, pour assassiner le martyr Soleimani ».

Le général de division Bagheri a expliqué que « l’armée de l’air des gardiens de la révolution iranienne a lancé, le matin du 8 janvier 2020, un missile balistique à Ain al-Assad, afin de porter un coup sévère aux USA comme première réponse, qui a representé un acte sans précédent au cours des soixante-dix dernières années, et il a réussi à déstabiliser l’hégémonie et le prestige des USA dans la région et dans le monde ».

Source: Médias