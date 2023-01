Le président iranien a discuté de diverses questions réciproques avec son homologue russe, dont la disposition de son pays à contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Lors d’un entretien téléphonique, le mercredi 11 janvier, le président iranien, Ebrahim Raïssi a assuré à son homologue russe Vladimir Poutine de la volonté de l’Iran de jouer le rôle d’intermédiaire pour mettre fin à la guerre de 11 mois entre la Russie et l’Ukraine.

La République islamique d’Iran est prête à jouer un rôle actif et constructif pour mettre fin aux hostilités et établir la paix dans l’ex-République soviétique, a déclaré le président iranien.

Moscou dit avoir mené une opération militaire spéciale pour défendre la population pro-russe des régions de Lougansk et de Donetsk contre les persécutions de Kiev, et aussi pour dénazifier son voisin ukrainien.

La Russie soutient que les agendas anti-russes de l’Occident, y compris son désir d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN — et, par conséquent, l’expansion de l’alliance militaire occidentale jusqu’aux frontières de la Russie — ont forcé Moscou à lancer la guerre contre l’ex-République soviétique.

Depuis le début de la guerre, les alliés occidentaux de l’Ukraine, dirigés par les États-Unis, ont muni Kiev d’une grande quantité d’armes avancées et imposé à la Russie une série de sanctions, des mesures qui, selon Moscou, ne feront pourtant que prolonger le conflit.

Le mois dernier, les États-Unis ont accepté la demande persistante de l’Ukraine de lui fournir des systèmes de missiles antiaériens Patriot. Et mardi, le Pentagone a déclaré que les États-Unis commenceraient bientôt à former des dizaines de soldats ukrainiens sur la manière de déployer et d’entretenir le matériel militaire.

Source: Avec PressTV