Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, est arrivé jeudi soir dans la capitale, Beyrouth, pour une visite officielle de trois jours au Liban.

Amir Abdellahian a déclaré depuis l’aéroport : « L’Iran est toujours aux côtés du peuple libanais, des dirigeants, de l’armée et de la résistance, et il n’épargnera aucun effort pour les soutenir et les aider à sortir de leur détresse et de leur crise économique ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé le Liban et tous ses partis politiques à « accélérer le processus de l’élection d’un président pour la république, dans le cadre d’un consensus et d’un dialogue satisfaisant toutes les parties pour sortir de la vacance présidentielle ».

Selon les médias libanais, la visite du ministre iranien des Affaires étrangères a été décidée soudainement, et qu’elle n’a pas été discutée auparavant, ni prévue dans un calendrier précis comprenant les réunions et les dossiers qui seraient inclus », notant que » le ministre iranien des Affaires étrangère rencontrera le président Berri vendredi ».

Après Beyrouth, Amir Abdellahian doit se rendre à Moscou la semaine prochaine, où il rencontrera son homologue russe, Sergueï Lavrov, afin de reprendre le plan d’action global conjoint sur l’accord nucléaire iranien, en plus de convenir d’une zone de libre-échange entre l’Iran et la Russie.

La rencontre entre les parties iranienne et russe intervient après l’échec des pourparlers visant à relancer l’accord nucléaire au cours des deux derniers mois, après avoir enregistré des progrès au cours des mois précédents.

Source: Médias