Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, a affirmé, lors d’une conférence de presse ce vendredi, à l’issue de sa visite à Beyrouth, que « l’Arabie saoudite n’est pas encore prête à normaliser ses relations avec l’Iran ».

Il a déclaré: « Nous avons jusqu’à présent mené 5 cycles de dialogue avec l’Arabie saoudite à Bagdad, et nous sommes prêts à rétablir les relations avec leur État ».

Il a ajouté : « Les négociations que Téhéran mène avec Riyad à Bagdad sont bonnes et enregistrent des progrès ».

Il a ajouté que « des pourparlers de sécurité avaient lieu entre Téhéran et Riyad à Bagdad, en plus des dialogues bilatéraux ».

Abdellahian a estimé que « les relations normales entre Téhéran et Riyad ne se reflèteront uniquement positivement sur les deux pays, mais également sur l’ensemble de la région ».

Téhéran est prêt à construire deux centrales d’électricité au Liban

Concernant le dossier libanais, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé la volonté de son pays de fournir du carburant pour faire fonctionner les centrales électriques par le biais d’un accord entre les deux pays ».

Il a ajouté : « Téhéran est prêt à établir deux centrales de production d’électricité à Beyrouth et dans le sud, d’une capacité de 1 000 mégawatts pour chaque centrale ». Dans ce contexte, il a évoqué « l’attention particulière que son pays accorde à la résolution du problème de carburant dont souffre le Liban ».

Il a souligné « la volonté de Téhéran d’offrir son aide au Liban dans cette affaire, lorsque le gouvernement libanais décidera de sa volonté de le faire ». Il a souligné « qu’il y a des pays, comme l’Irak, qui ont réussi de contourner des sanctions américaines, afin d’obtenir du gaz iranien ».

Téhéran n’abandonnera pas ses lignes rouges

Concernant la question iranienne, Amir Abdellahian a déclaré que « les sanctions américaines contre son pays sont injustes et unilatérales ». Il a souligné que « Téhéran n’abandonnera pas ses lignes rouges en échange de l’obtention de ses droits légitimes ».

Il a accusé Washington d’exploiter la mort de Mahsa Amini, dans le but d’affaiblir la République islamique.

L’entité sioniste traverse des circonstances des plus difficiles

Concernant sa rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, aujourd’hui, vendredi, Abdellahian a déclaré : « Un certain nombre de questions générales ont été discutées, dont la principale est la question palestinienne ».

Il a ajouté : « L’entité sioniste traverse des circonstances des plus difficiles, et la résistance, que ce soit en Palestine ou au Liban, est à son meilleur état. »

Selon un communiqué du Hezbollah, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah s’est réuni avec le ministre iranien des Affaires étrangères, et au cours de la réunion, les derniers développements et situations politiques au Liban, en Palestine et dans la région ont été discutés, en particulier les possibilités et les menaces découlant de la formation du gouvernement des corrompus et des extrémistes dans l’entité sioniste. Les deux parties ont passé en revue la position des mouvements de résistance et de tout l’axe de résistance face aux développements et événements régionaux et internationaux ».

Samedi, Amir Abdellahian devrait arriver à Damas, selon le journal syrien Al-Watan.

Il doit se rendre à Moscou, la semaine prochaine, pour rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov, afin de discuter le plan d’action global conjoint sur l’accord nucléaire iranien, en plus de convenir d’une zone de libre-échange entre l’Iran et la Russie.

