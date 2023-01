Le site Finbold a rapporté que la Russie et l’Iran envisageaient de lancer une crypto-monnaie commune stable liée à l’or, à la lumière des développements concernant les actifs numériques.

Le directeur exécutif de l’Association russe de l’industrie de la crypto-monnaie, Alexander Praznikov, a révélé que la Banque centrale d’Iran envisage de créer crypto-monnaie avec la Fédération de Russie comme moyen de paiement pour les transactions dans le commerce international, selon le journal russe Vedomosti.

Le site a cité Braznikov affirmant que la valeur de la crypto-monnaie serait liée à l’or (c’est-à-dire une monnaie stable).

Le site a souligné « qu’Astrakhan est une zone de libre-échange, dans laquelle la Russie a commencé à accepter les marchandises iraniennes. Par conséquent, la monnaie y sera utilisable ».

Un membre de la Douma d’État et de la commission de la politique de l’information et des technologies de l’information et des communications, Anton Tkachev, a reconnu l’existence de discussions concernant le lancement de la crypto-monnaie.

Tkachev a déclaré « qu’après la réglementation complète des crypto-monnaies en Russie, ce qui devrait se produire en 2023, la question sera examinée au niveau gouvernemental ».

Selon le site, la Banque centrale russe ne prend pas en charge l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement partout dans le pays, mais autorise leur utilisation dans les transactions commerciales, y compris le commerce international.

Il est à noter que l’ambassadeur d’Iran à Moscou, Kazem Jalali, a confirmé le mois dernier que plus de 40 % des échanges entre l’Iran et la Russie se font en rouble.

En mai dernier, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a révélé que « la Russie et l’Iran avaient convenu de passer aux règlements financiers en monnaies nationales », soulignant que « les produits iraniens pourraient combler les marchés vacants en Russie ».

Source: Médias