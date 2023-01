La marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a testé divers types de missiles avancés et de drones de combat lors d’un exercice militaire à grande échelle dans la région stratégique du golfe Persique.

S’exprimant en marge de l’exercice le mardi 17 janvier, le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri, a affirmé qu’un large éventail d’armes et d’équipements militaires de haute technologie ont été utilisés au cours de l’exercice, notamment des systèmes de missiles de croisière navals, des drones d’assaut et des systèmes sous-marins intelligents sans pilote.

Tangsiri a indiqué que l’exercice comprenait différentes classes de systèmes de missiles de croisière, des bombardiers et des drones de précision capables de viser plusieurs cibles à la fois, des systèmes souterrains intelligents sans pilote, des tirs de roquettes depuis l’hélicoptère et des opérations héliportées par les forces commandos de la Marine sur des positions mobiles et flottantes.

Le commandant de la marine du CGRI a ajouté que les principales caractéristiques de l’exercice de mardi comprenaient des opérations de combat des navires d’assaut avec le tir de roquettes et de missiles de croisière navals, la pose de mines navales dans la zone d’exercice et la détonation d’une cible unique par des missiles de croisière tirés depuis deux emplacements différents.

Il a déclaré que toutes les étapes opérationnelles de l’exercice avaient été achevées avec un succès total.

Le commandant de la marine du CGRI a déclaré que la technologie utilisée dans l’exercice avait été conçue et développée en fonction des menaces et des activités militaires de l’ennemi, et que l’équipement et les armes militaires utilisés dans la manœuvre étaient entièrement fabriqués dans le pays.

Tangsiri a affirmé que les forces ont procédé à l’assaut amphibie contre les bases et les installations navales de l’ennemi ainsi qu’à la coordination et l’interopérabilité en utilisant, entre autres, un réseau intégré de défense aérienne du CGRI et de l’armée de l’air de la RII.

Il a déclaré que les forces navales iraniennes ont assuré une sécurité durable dans le golfe Persique, en mer d’Oman et dans le détroit d’Hormuz, et que les forces extrarégionales sont bien conscientes de la volonté de l’Iran d’agir de manière décisive contre toute menace ou élan aventuriste.

Les forces militaires iraniennes organisent des exercices de routine selon un calendrier détaillé dans diverses parties du pays afin de tester leurs armements et équipements et d’évaluer leur préparation au combat.

Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n’hésitera pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la défense, et que les capacités de défense de l’Iran ne feront jamais l’objet de négociations.

Source: Avec PressTV