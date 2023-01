Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « les industries de défense russes produisaient chaque année autant de missiles pour les systèmes de défense aérienne que d’autres fabricants dans le monde réunis », soulignant : « Cela renforce la confiance dans la victoire de la Russie en Ukraine ».

S’adressant aux travailleurs de l’usine Obukhov du consortium de l’industrie des missiles Almaz-Antey à Saint-Pétersbourg, Poutine a noté que « la Russie produit trois fois plus de missiles de défense aérienne par an que les États-Unis ».

Il a également ajouté que « les industries de défense russes produisent des missiles de défense aérienne à diverses fins en un an environ, comme tous les établissements industriels militaires du monde », notant que « la production russe est comparable à la production mondiale dans son ensemble ».

Poutine a poursuivi: « Du point de vue du résultat final et de la victoire inévitable, il y a beaucoup de choses qui n’ont pas disparu, qui sont à la base de la victoire de la Russie, dont la plus importante est l’unité et la cohésion du peuple russe. »

De même, Poutine a salué « le courage et l’héroïsme des combattants dans le cadre de l’opération militaire spéciale sur la ligne de front et a applaudi le travail du complexe militaro-industriel, des institutions, du peuple et de l’ensemble de l’économie, car chacun de ces liens: l’industrie, l’état du système financier public et la sphère sociale, le soutien aux familles qui nécessitent une attention particulière de la part de l’État et les soins de santé, touts ces élements créent la base d’un développement efficace et d’une victoire », soulignant que « la victoire est garantie sans aucun doute ».

Concernant les autorités ukrainiennes actuelles, Poutine a déclaré : « Les autorités glorifient Stepan Bandera, qui était un complice d’Hitler », ajoutant que » l’armée ukrainienne continue d’utiliser des escadrons de la mort pour empêcher ses soldats de battre en retraite ou de se rendre, et continue de tirer sur des civils dans le Donbass et dans les régions avoisinantes. »

Poutine a noté « qu’il a toutes les raisons de qualifier le régime actuel de néonazi encore plus de fournir une assistance via les forces armées à ceux qui se considèrent comme faisant partie de la culture russe, qui sont des locuteurs natifs de la langue russe et qui chérissent tout autant qu’ils chérissent leur propre culture et leurs traditions », soulignant qu’il ne peut que « les protéger ».

Poutine a déclaré que « le niveau d’efficacité des entreprises industrielles russes leur permet de remplacer les produits des fabricants étrangers, qui ont quitté le marché intérieur ».

Lors de sa rencontre aujourd’hui avec les anciens combattants, à l’occasion du 80e anniversaire de la rupture par l’armée russe du siège des forces allemandes et de leurs alliés de la ville de Leningrad (actuellement St. Petrsbourg).

Poutine a confirmé, hier mardi, que « la dynamique de l’économie russe était positive l’année dernière, et le produit intérieur brut a diminué pendant 11 mois de 2,1% », s’attendant à ce « qu’il grimpe d’ici la fin de l’année à 2,5% ».

Source: Médias