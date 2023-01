Les factions de la résistance palestinienne ont menacé l’occupation israélienne d’une réponse à son agression contre Jénine et affirment que » l’occupation a assisté aujourd’hui à une partie de la force de la résistance palestinienne unifiée ».

Le Hamas a affirmé que « la réponse au massacre de Jénine est proche, proportionnellement à l’ampleur du crime, notant que « l’occupation intensifie ses crimes contre le peuple palestinien à Jénine, accumule les déceptions et les défaites. »

Le Hamas a souligné, dans un communiqué, ce jeudi, que « l’agression n’a que des balles et des engins explosifs, abattant ses avions, ciblant ses soldats et détruisant ses mécanismes ».

Elle a ajouté : « L’occupation a assisté ce matin à une partie de la force de notre résistance unifiée ».

Le Hamas a pleuré les 10 martyrs de Jénine, et ce sont : Nour Sami M0hammad Ghoneim (23 ans), Mohammad Sami Mohammad Ghneim (34 ans), de Burqin, Abdullah Musa (18 ans), du camp de Jénine, Wassim Abou Jaas (19 ans), du camp de Jénine, Moatasem Abu Al-Hassan (37 ans), d’Al-Yamoun, Saeb Azriqi (26 ans), de Jénine, Izz Al-Din Yasi (22 ans), un soldat du camp de Jénine , Muhammad Sobh (35 ans), de Burqin, Magda Obeid (61 ans), du camp de Jénine, Youssef Muheisen (22 ans), qui a été abattu par l’occupation lors des affrontements dans le quartier d’Al-Ram à alQods occupée.

Jihad islamique : Pour intensifier la résistance et unir les fronts

Pour sa part, le Jihad islamique a appelé « à l’escalade de la résistance et à l’unification des fronts face à l’occupation », soulignant que « les crimes d’agression et de meurtre, que poursuit l’ennemi, augmentera la force et la détermination du peuple palestinien à poursuivre le soulèvement des affrontements dans tous les domaines ».

Et de souligner que « le nouveau crime, au cours duquel 10 martyrs ont été tués, des dizaines ont été blessés, et des maisons et des installations ont été détruites, ne restera pas impuni », soulignant que « les combattants de la résistance répondront à ce crime odieux », ajoutant que l’ennemi terroriste se retournera contre lui avec le feu de l’enfer ».

Le Jihad islamique a salué les héros du bataillon de Jénine et les résistants du peuple palestinien, qui ont renouvelé la marche de l’épopée de Jénine et prouvé qu’ils sont la première ligne de défense du peuple palestinien.

Le Front populaire : Le massacre ne restera point sans riposte

Le Front populaire de libération de la Palestine a salué les martyrs de Jénine, soulignant que « ce massacre ne restera pas impuni ».

Et de souligner que » les masses du peuple palestinien et leur résistance feront payer à l’ennemi le prix de ses crimes ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a déclaré : »Ces crimes appellent à prendre des positions décisives, hormis ce que la présidence palestinienne a annoncé aujourd’hui d’arrêter la coordination de la sécurité et de se tourner vers les institutions internationales », appelant « à retirer la reconnaissance de l’entité et à annuler les accords signés avec cette entité ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Cisjordanie a affirmé que « le bilan de l’agression israélienne contre le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, s’était élevé à 10 morts, dont une femme » et a souligné que « des affrontements entre les combattants de la résistance et les forces d’occupation ont lieu actuellement dans la plupart des régions de Cisjordanie ».

À son tour, le ministère palestinien de la Santé a confirmé « qu’il y a eu 20 blessés par balles réelles, dont 4 dans un état grave, en plus de dizaines de blessures par suffocation à la suite de la prise d’assaut de l’hôpital gouvernemental de Jénine par l’occupation ».

Le ministère a souligné qu’avec le martyre des martyrs de Jénine, le nombre de martyrs dans le camp, depuis le début de cette année, est passé à 19.

Source: Médias