Le Hezbollah a salué « la confrontation héroïque des habitants du camp de Jénine et des factions de la résistance palestinienne face à la machine terroriste sioniste, et leur torpillage des objectifs de l’ennemi en le forçant à battre en retraite après des heures d’affrontements ».

Les habitants du camp de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, ont contré pendant les heures de la matinée du jeudi 26 janvier une attaque israélienne féroce. Ils ont livré aux soldats israéliens armés jusqu’aux dents un combat héroïqe malgré le déséquilibre des forces en leur défaveur. Ils ont perdu 9 martyrs dont une femme de 61 ans.

Le Hezbollah a ajouté dans un communiqué : « Le Hezbollah serre les mains des braves résistants qui tracent avec leur sang pur l’aube de la victoire imminente de la Palestine. Il exprime son entière solidarité avec les héros du camp et tous les résistants face à l’occupation et à sa criminalité. Le Hezbollah condamne l’agression sioniste contre le camp, et dénonce fermement les pratiques terroristes menées par les forces d’occupation, leur prise d’assaut des hôpitaux et leur assaut brutal sur les blessés qui viole toutes les lois morales et humanitaires ». ‏

Le Hezbollah a offert « de la part de notre peuple palestinien ses plus sincères condoléances et sa sympathie, demandant à Dieu Le Tout-Puissant d’accorder Sa miséricorde pour les martyrs, un prompt rétablissement pour les blessés et la victoire et la gloire pour les combattants de la résistance ».