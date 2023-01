Le Hezbollah a salué « l’opération martyre héroïque menée par le combattant Kheiri Alqam à AlQuds occupée, qui a tué et blessé des dizaines de colons ».

Dans un communiqué publié ce samedi 28 janvier, le Hezbollah a souligné que: « cette opération courageuse a bouleversé l’ennemi, révélé la fragilité de sa sécurité et ses procédures, et introduit la terreur et l’anxiété dans le cœur de son entité et de ses colons ».

Et d’ajouter : « cette opération constitue une réponse rapide, décisive et audacieuse à l’agression et au massacre commis par l’ennemi sioniste dans le camp de Jénine, et porte un coup dur au gouvernement corrompu et extrémiste ».

Le Hezbollah a en outre exprimé « sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, ses factions de résistance et ses honorables moudjahidines ».

Il a annoncé « son soutien absolu à toutes les mesures prises par les factions de la résistance palestinienne pour dissuader l’agression et défendre le peuple palestinien ».

Le Hezbollah a par ailleurs fermement condamné « les doubles standards injustes pratiqués par certains gouvernements occidentaux et arabes », citant leur « silence face au massacre israélien commis dans le camp de Jénine » et qui a couté la vie à neuf martyrs.

« Alors que ces mêmes gouvernements se précipitent à condamner l’opération défensive menée par le martyr Kheiri Alqam, ainsi que toutes les autres opérations menées par la résistance palestinienne. Il s’agit d’opérations approuvées par les lois célestes, les chartes et les normes internationales et ce en défense aux droits, à la terre et à la souveraineté ».

Et de conclure : « Le Hezbollah -qui salue notre peuple palestinien et toutes ses factions de la résistance et les moudjahidines pour cette opération qualitative- estime que le fusil des résistants et leurs braves mains qui ripostent aux crimes de l’ennemi, écriront la prochaine victoire et la gloire de la Palestine, Inchallah ».

Source: AlManar