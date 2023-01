Citant des responsables américains et des sources bien informées, le Wall Street Journal a rapporté « qu’Israël avait mené l’attaque de l’Iran samedi ».

Le journal a publié qu' »Israël a effectué le raid d’hier, avec trois drones, sur le complexe de défense militaire des forces armées iraniennes à Ispahan ».

Il a souligné que « les États-Unis et Israël recherchent de nouvelles façons pour endiguer les ambitions nucléaires et militaires de Téhéran ».

Le Wall Street Journal a noté que « l’armée israélienne a refusé de commenter l’affaire » et a lié l’attaque à la visite du chef de la CIA William Burns il y a quelques jours dans les territoires palestiniens occupés.

Le journal américain a rappelé les propos du chef d’état-major israélien, Halevy, la semaine dernière, selon lesquels « Israël et les Etats-Unis se préparent au pire ».

Plus tôt dans la journée, le ministère iranien de la Défense a annoncé avoir repoussé une attaque contre l’un de ses centres à Ispahan, dans le centre du pays, soulignant que « l’attaque ratée a été menée à l’aide de drones, ciblant l’un des complexes des industries de défense du ministère de la Défense. »

Il a expliqué que « l’un des drones a été abattu par les défenses aériennes, et deux autres avions sont tombés dans des pièges défensifs, et ils ont explosé », ajoutant que « l’attaque n’a causé aucune perte de vie, ni aucun dommage dans l’équipement et les fonctions du complexe du ministère.

De son côté, le vice-gouverneur d’Ispahan, Mohammad Reza Janisari, a affirmé, dans une déclaration télévisée ce Dimanche que l’attaque « n’a pas fait de blessés », ajoutant « qu’une enquête avait été ouverte pour en déterminer les causes ».

Des clips vidéo filmés par des citoyens iraniens ont montré « qu’une petite explosion s’est produite sur le toit d’un des bâtiments adjacents à une rue principale d’Ispahan, ce qui indique qu’il s’agit de l’explosion d’un drone abattu.

