Les médias israéliens ont rapporté ce lundi, qu' »Israël a relevé le niveau d’alerte par crainte de représailles iraniennes après les récentes attaques qui lui sont attribuées ».

La chaîne israélienne Kan a indiqué : « Un débat a eu lieu ces derniers jours au sein de l’establishment sécuritaire et militaire sur le moment de la vengeance iranienne ». Les médias israéliens ont souligné « qu’après la promesse iranienne de vengeance à la suite de l’attentat attribué à « Israël » à Ispahan, et les attaques contre des camions à l’intérieur du territoire syrien, « » Israël a renforcé sa vigilance en prévision d’éventuelles représailles . »

Roei Sharon, analyste des affaires militaires à Kan, a expliqué : « L’armée israélienne a relevé le niveau d’alerte par crainte de représailles iraniennes, et parmi les scénarios qui doivent être pris en compte figure le lancement de drones ou de missiles depuis le Yémen, la Syrie ou l’Irak, bien sûr aussi les drones suicides font partie des possibilités ».

L’alerte israélienne a été déclenchée après que des responsables américains ont confirmé « qu’Israël avait mené l’attaque ratée contre un complexe appartenant au ministère iranien de la Défense à Ispahan ».

Hier, la télévision d’État iranienne a diffusé des clips vidéo du complexe ciblé appartenant au ministère iranien de la Défense, montrant « qu’il n’avait subi que des dommages mineurs au niveau du toit et que les travaux à l’intérieur se poursuivaient normalement ».

La préparation israélienne est également intervenue après le ciblage successif de camions transportant du matériel médical et des denrées alimentaires dans la ville syrienne d’Al-Bukamal, en provenance d’Irak, sans faire de victimes.

Les camions sont entrés sur le territoire syrien après avoir obtenu toutes les approbations des parties syrienne et irakienne, transportant de la farine, du riz et quelques autres denrées alimentaires et fournitures médicales, et ils devraient être distribués comme aide aux Syriens.

Aujourd’hui, une source iranienne a déclaré que « lors de l’attaque sioniste contre des camions de matériel médical et de denrées alimentaires à Abou Kamal, un seul chauffeur syrien a été blessé alors qu’il était soigné, promettant à « Israël » qu’il verrait bientôt le résultat de cet acte agressif ».

Pour sa part, Eitay Blumenthal, le correspondant militaire de Kan, a déclaré qu’en plus des cibles en « Israël », « l’Iran peut exercer des représailles dans d’autres endroits, il est donc possible de cibler nos ambassades ou nos responsables à l’étranger sans compter la possibilité que Téhéran puisse nuire à des navires israéliens dans les eaux internationales ».

Blumenthal a ajouté : « Beaucoup de maux de tête vont s’abattre sur l’establishment sécuritaire et militaire israélien dans les prochains jours, par crainte de représailles iraniennes ».

