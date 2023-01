Le Hezbollah a condamné l’attentat terroriste d’une mosquée dans la ville pakistanaise de Peshawar, qui a tué au moins 59 personnes, décrivant ce qui s’est passé comme un « crime horrible commis par des groupes terroristes takfiris ».

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré : « L’insistance de ces gangs à commettre d’horribles massacres et à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité dans les pays musulmans nécessite une coopération étroite entre les gouvernements de ces pays pour poursuivre ces tueurs ».

Et le communiqué ajoute que « ces criminels qui se cachent faussement derrière la religion, leur idéologie erronée et déviante doit être corrigée, assiégée et éliminée ». ‏

Le Hezbollah a appelé les autorités pakistanaises à « intensifier leurs mesures de sécurité, poursuivre ces criminels et mettre fin à leur terrorisme », présentant ses condoléances aux familles des victimes.

L’explosion s’est produite dans une mosquée de la ville de Peshawar, en présence d’un grand nombre de fidèles, et un haut responsable a déclaré à Reuters qu' »une partie du bâtiment s’est effondrée et que beaucoup gisent sous les décombres ».

Les responsables de la sécurité ont déclaré que « le kamikaze était présent au premier rang pendant la prière, lorsqu’il s’est fait exploser, blessant des dizaines de personnes qui exécutaient la prière de midi ».

D’autre part, un responsable médical a déclaré que « la plupart des morts dans l’explosion étaient des policiers ».

Dans une première réaction à l’attentat, le Premier ministre, Mohammad Shahbaz Sharif, a fermement condamné l’attentat-suicide, affirmant que « les terroristes voulaient semer la panique en ciblant ceux qui protègent le pays ».

Dans un communiqué, les talibans pakistanais ont nié toute responsabilité dans l’attentat-suicide contre la mosquée.