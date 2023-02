La loi du talion reste toujours en vigueur, du moins pour l’ancien Président et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev.

Il promet qu’elle sera appliquée en réponse à de potentielles frappes ukrainiennes contre des sites russes en Crimée. Car selon certaines informations, l’administration Biden pense que l’envoi à l’Ukraine d’armes plus modernes et l’autorisation de cibler ces sites forceront Moscou à entrer en négociations avec Kiev. À tort, affirme M.Medvedev.

« Le résultat sera tout à fait contraire. Il n’y aura aucune négociation, il n’y aura que des frappes de représailles. La partie de l’Ukraine contrôlée par Kiev s’embrasera. »

Il a également révélé quelle sera la réponse de Moscou si Kiev ose quand même frapper la Crimée ou des régions à l’intérieur de la Russie avec l’autorisation des États-Unis.

« Notre réponse peut revêtir n’importe quelle forme. Le Président russe l’a fait savoir explicitement. Nous ne nous fixons pas de limite et nous sommes prêts à utiliser des armes de tout type en fonction des menaces. »

Une réponse rapide, implacable et convaincante

Le responsable a précisé que ces actions seraient conformes aux doctrines russes, notamment aux Principes de la dissuasion nucléaire.

« Je peux vous le garantir: la réponse sera rapide, implacable et convaincante. »

Le vice-président du Conseil de sécurité a développé son idée sur Twitter.

« Le droit international respecte la volonté du peuple. La Crimée c’est la Russie. Une attaque contre la Crimée est une attaque contre la Russie et une escalade du conflit. La bande des drogués ukrainiens doit comprendre que de telles attaques entraîneront inévitablement des représailles à l’aide d’armes de toutes sortes », a-t-il écrit.

International law respects the will of the people. Crimea is 🇷🇺. Attacking Crimea means attacking Russia and escalating the conflict. The Ukrainian gang of drug addicts must understand that such attacks will be met with inevitable retaliation using weapons of any kind

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2023